Министерство финансов в сентябре закупит у Центробанка рекордное количество валюты — до 427-и миллиардов рублей
Это сообщила пресс-служба ведомства. При этом закупки будут проводиться не на открытом рынке, чтобы не оказывать дополнительное давление на рубль, — отмечает РБК.
Комментарии10
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kryimzdick 05 сентября 2018 | 12:37
Писец рублю
glotze7 05 сентября 2018 | 12:43
Я, конечно, дико извиняюсь, но рубли то, за что они будут покупать? Колбаски сечина? Или одна от Путина. Маленькая?
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 12:51
"Закупка валюты - рубля". Есть экономисты?
"Покупает Минфин у ЦБ". Есть психиатры?
eniro 05 сентября 2018 | 13:00
platonnekafrin: Имелось ввиду: купит валюты на 427 млрд. руб.
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 13:07
eniro: Спасибо! Экономический вопрос снимаю, но медицинский диагноз остается.
kryimzdick 05 сентября 2018 | 13:18
platonnekafrin: Тут прокурор нужен
encopresis 05 сентября 2018 | 13:00
Вроде силуанов совсем обратное буробил недавно. Про крепость руБЛЯ и ненадежность западных валют. Или цб закупит венесуэльские криптотугрики?
eniro 05 сентября 2018 | 13:08
encopresis: Тут не до жиру..., ЦБ купит любую валюту для Минэконом. Надо пользоваться случаем, пока все не рухнуло. А россиянам не впервой трупы жрать...
perectukin 05 сентября 2018 | 13:07
Путин попросил для Сечина ?
Им то надо, они же бежать ха бугор собрались, что же они как нищие с рублями туда поедут ?
eniro 05 сентября 2018 | 13:17
perectukin: Путин никуда не побежит. Не для этого силовики сладко ели-спали. Готовьтесь проливать ... мешками.