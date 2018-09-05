Ретейлер Магнит с сегодняшнего дня запускает программу обратного выкупа собственных акций
Ретейлер Магнит с сегодняшнего дня запускает программу обратного выкупа собственных акций на сумму около 16 с половиной миллиардов рублей. По данным компании, выкуп завершится не позднее 28-го декабря. При этом отмечается, что организация не будет покупать акции на территории США, а также глобальные депозитарные расписки.
Комментарии1
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equus 05 сентября 2018 | 13:05
С какой целью..?