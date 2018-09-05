В Кемерово задержан сторонник Алексея Навального Станислав Калиниченко
Его обвиняют в размещении нацистской символики в Одноклассниках, — сообщает Медиазона. Калиниченко задержали в суде, куда он пришел в качестве слушателя. Сотрудники центра «Э» сообщили, что на него составлен административный протокол.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 12:59
насколько я помню хозяин этого активиста персонаж как то выдавал нацистские значки что были найдены у его миньона в одной из школ за свои. На канале медиаэксперта Анатолия Шария есть видеоразоблечение которой по счету брехни персонажа
ematveev 05 сентября 2018 | 13:02
Эхо чуть-чуть приукрасило действительность, купировав новость. Продолжение звучит так:
===
По данным следствия, в 2016 году он разместил в соцсети анимированное GIF-изображение. На нем четыре человека в черной форме с оружием стоят на стене, с которой свисает флаг со свастикой.
===
Что за ублюдков собирает вокруг себя Навальный? А ведь это какой-то из руководителей, стоящий чуть выше обычных хомячков Навального...
epynda 05 сентября 2018 | 13:05
Почему задержали только одного ???
Или в Кемерово остался только один сторонник Навального или полиция недорабатывает
motooppic 05 сентября 2018 | 13:08
да нам на этого сторонника демократически нас*ать и оппозиционно растереть! Про каждого болвана читать-так некогда будет на митинги бегать!