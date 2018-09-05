В США выходит в печать книга журналиста «Вашингтон пост» Боба Вудворда о президентстве Дональда Трампа, в которой в частности утверждается, что американский лидер требовал убить Башара Асада. В Белом Доме на автора книги обрушились с критикой. В книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» говорится, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом отдал приказ об уничтожении Башара Асада после химической атаки в провинции Идлиб в прошлом году. Кроме того, американский лидер просил руководство Вооруженных сил США разработать план нанесения превентивного удара по Северной Корее, утверждается в книге, выдержки из которой были опубликованы на сайте «Вашингтон пост». В Белом доме заявили, что «Эта книга — не что иное как сфабрикованные истории, многие — от недовольных экс-сотрудников, которые пытались выставить президента в плохом свете». А сам Трамп в своем Твиттере заявил, что цитаты, приведенные в этой книге, также были сфабрикованы. Президент США предположил, что ее публикация в преддверии выборов в Конгресс говорит о том, что автор может действовать в интересах демократов. «Продуктом богатого воображения» назвал книгу Вудворда и глава Пентагона Джеймс Мэттис, которому приписываются слова о том, что интеллект Трампа находится на уровне «пяти— или шестиклассника». Мэттис подчеркнул, что эти слова никогда не произносились ни им, ни в его присутствии.

Книга Боба Вудворда поступит в продажу 11 сентября.