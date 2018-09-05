Отверстие в российском космическом корабле было сделано еще на этапе сборки аппарата

К такому выводу пришла комиссия корпорации «Энергия».

Сотрудники Завода экспериментального машиностроения в подмосковном Королеве могли знать о существовании отверстия в обшивке космического корабля «Союз». Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источники в отрасли. Собеседник агентства утверждает, что трещину заделывали клеем еще на этапе сборки. Сведения об этой операции сейчас ищет специальная комиссия. Она изучает книгу с замечаниями, которую ведут при выпуске каждого космического корабля. Другой источник пояснил, что просверлить отверстие в обшивке на Байконуре было просто невозможно. На полигоне корабль никогда не остается без присмотра, а любая работа на нем оформляется множеством документов с подписями и в присутствии большого числа контролеров. Версию о том, что отверстие могло быть сделано самими космонавтами на орбите, собеседники агентства отвергли как маловероятную.

Утечку воздуха на МКС обнаружили на прошлой неделе. Космонавты сообщили, что в месте расположения отверстия обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня оно было залито специальным герметиком.