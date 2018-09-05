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12:03, 05 сентября 2018

Отверстие в российском космическом корабле было сделано еще на этапе сборки аппарата

К такому выводу пришла комиссия корпорации «Энергия».
Сотрудники Завода экспериментального машиностроения в подмосковном Королеве могли знать о существовании отверстия в обшивке космического корабля «Союз». Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на источники в отрасли. Собеседник агентства утверждает, что трещину заделывали клеем еще на этапе сборки. Сведения об этой операции сейчас ищет специальная комиссия. Она изучает книгу с замечаниями, которую ведут при выпуске каждого космического корабля. Другой источник пояснил, что просверлить отверстие в обшивке на Байконуре было просто невозможно. На полигоне корабль никогда не остается без присмотра, а любая работа на нем оформляется множеством документов с подписями и в присутствии большого числа контролеров. Версию о том, что отверстие могло быть сделано самими космонавтами на орбите, собеседники агентства отвергли как маловероятную.

Утечку воздуха на МКС обнаружили на прошлой неделе. Космонавты сообщили, что в месте расположения отверстия обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня оно было залито специальным герметиком.

Комментарии

37

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kottigr1 05 сентября 2018 | 12:06

Дыра - это символ нынешней России.
Спасибо Путину !
Слава КПСС !

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 12:16

Долбодятлы, одно слово. Мне вот что непонятно- как корабль после этого испытания прошел. Бардак в хозяйстве Митьки- самострела несусветный- это очень мягко. Лучше бы ему было дурную башку прострелить.

nitinol 05 сентября 2018 | 12:24

Одну дырку нашли, а что, если их там несколько?

(комментарий скрыт)

disdai 05 сентября 2018 | 12:40

nitinol: Щас главное выяснить, дырку свEрлили снаружи или изнутре?

shmuel63 05 сентября 2018 | 13:20

nitinol: Башкирцев: "Я же категорически запретил сверлить при сборке!!" (К/ф "Укрощение огня" (1972), Башкирцев (Кирилл Лавров) - прототип Королева). Автор сценария - Даниил Храбовицкий. Провидец!

testmeter 05 сентября 2018 | 12:29

luger_max_otto: "как корабль после этого испытания прошел" ///
Нынче основные испытания проводятся на верность православному скрепнопатриотизму и лично Путину. Остальное не так важно-с

dorin1987 05 сентября 2018 | 12:37

luger_max_otto: /как корабль после этого испытания прошел/ - Нууу... Вариантов много. От "за бутылку" до "на бумаге все прошло отлично, а в реальности - какие испытания?"

danko1 05 сентября 2018 | 12:17

kottigr1: Рискуют космонавты не только своей жизнью, летая на таких кораблях, но и то, что их вредителями объявить могут.
Черная дыра - это развитой путинизм и Роскосмос под управлением тупого гэбэшника Рогозина.

avp235 05 сентября 2018 | 12:21

kottigr1:
Не просто дыра, а "Черная дыра", если говорить о символах.

gvs 05 сентября 2018 | 12:07

Без бакланов не обошлось. ))))

mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 12:08

gvs:
Точно: дыру проклевали космические бакланы!

arye_11 05 сентября 2018 | 12:14

mikhail_spb_:
Истово помолясь русской святой троице - Авось, Небось и Как-Нибудь, дырявый корабль запустили на орбиту.

lenin3 05 сентября 2018 | 12:16

mikhail_spb_: А-а,ну теперь все ясно:это точно или укробандерофашисты или поганые гейропейцы с омериканцами,прокравшись на завод,насверлили дырок в корпусе,мимоходом ещё и сломав Главный КомпАс "Союза".)))
Короче,Шейнин нам расскажет...

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 12:28

lenin3: Правильно писать - оплеванный Шейнин.

a_111111 05 сентября 2018 | 12:28

mikhail_spb_: Дыра была нужна для батута...

jetsam 05 сентября 2018 | 12:08

интересно. теперь понятно как летают ядрёны макароны
и плавают подводные ядрёные дроны...

их вообще в этой стране нет и быть не может! и слава богу.
тут еще до строительства все деньги через дырку утекают.
даже на приличный мультик не остается.... только на ботокс.

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 12:12

Версия с пьяным рабочим, конечно, более державна, чем сумасшедший космонавт. Но почему же не рассматривают козни космических чужых.

sasass 05 сентября 2018 | 12:12

Это значит корабль сдали без испытаний - куда интересно смотрело ОТК и ВОЕНПРЕДСТВО ....

allasc 05 сентября 2018 | 12:14

sasass: вакумная камера краткосрочное испытание... а может Рогозин уже и вакумную камеру просрал.... это же целый комплекс дорогостоящий...и испытание дорогой процесс

sasass 05 сентября 2018 | 12:28

allasc: Вся военная и космическая продукция связанная с вакуумом проверяется гелием - накачивается или обдуваются и любая утечка гелия немедленно установленные датчики все фиксируют , а гелий особенно проникающий газ и клеевая замазка его не остановит...

perectukin 05 сентября 2018 | 12:23

sasass: Сейчас нет военпредов - одни менеджеры и мерчедайзеры.

ostapbey 05 сентября 2018 | 12:13

........"...... Другой источник пояснил, что просверлить отверстие в обшивке на Байконуре было просто невозможно. На полигоне корабль никогда не остается без присмотра,....."
??¿?
..
На металлолом могут космический корабль сдать запросто.
В счет невыплаченной зарплаты..
Даже...

perectukin 05 сентября 2018 | 12:20

Как всегда - все на соплях...

vladimirbelarus 05 сентября 2018 | 12:22

"— Это потому, что закона ты боишься меньше, чем дружков своих бандитов."(С)
Это всё потому, что уменьшения зарплаты слесарь боится больше, чем смерть космонавтов.

rogerrabbit 05 сентября 2018 | 12:57

vladimirbelarus: Это всё потому, что уменьшения зарплаты слесарь боится больше, чем смерть космонавтов

это все потому, что человеческая жизнь в нашей стране по-прежнему ничего не стоит и никого не беспокоит на фоне великих целей и грандиозных свершений

(комментарий скрыт)

seva1223 05 сентября 2018 | 12:23

Рядом с местом дырки нашли визитку Яроша!

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 12:23

Из передачи РЕН -тв понял, что русские самая чистоплотная нация. Теперь мне ясно зачем образовалась дырка в корабле. То наш посланец не мог мочиться в воздух вкруг себя и брызгал в космос. Осталось замерить диаметр.

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 12:30

platonnekafrin: не только самая чистоплотная, а еще самая честная и трудолюбивая.

nelson 05 сентября 2018 | 12:26

Какая от сверла может быть трещина???

vmaks 05 сентября 2018 | 12:27

Студенты-практиканты)

tag188 05 сентября 2018 | 12:31

Если до подобного деградировала космическая отрасль, где контроль всегда был очень серьезный, то до чего тогда докатилась, например, авиастроительная отрасль?
Желающие летать и покупать российские самолеты еще есть?

belovnikita 05 сентября 2018 | 12:34

На этой сверхдержавка дыра - дырее всех дырей! Даешь две дырки! Нет три, пятилетку в три года!

equus 05 сентября 2018 | 12:51

Ну, хоть что-то проясняется...
А то сначала предлагали просто шизоидный выбор между космонавтами-вредителями и астронавтами-вредителями...
;-))

drtomsky 05 сентября 2018 | 12:52

Похоже на батутах летать не только пиндосам, как острил господин Рогозин.

neitral_n 05 сентября 2018 | 13:05

Ну вот видите как всё хорошо решилось - никто не виноват! )))) Правда так и осталось неясным - там случайно просверленная дырка или трещина, склеенная соплями?

zhrv 05 сентября 2018 | 13:06

- "На полигоне корабль никогда не остается без присмотра, а любая работа на нем оформляется множеством документов с подписями и в присутствии большого числа контролеров."

Таки прошу прощения... Но пусть мне скажут. на Байконуре, какими технологическими документами оформляется освящение корабля?

shmuel63 05 сентября 2018 | 13:12

любопытно, что на эту новость не слетелись ни Патрик, ни Сандро, ни Маз3434, ни ОлегЛеон ....

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