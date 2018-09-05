Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы»

Вероятно, это произошло из-за того, что в фильме использовались кадры кинохроники, — считает гендиректор компании Нева-фильм Олег Березин

В свою очередь, в Минкульте заявили, что готовы выдать прокатное удостоверение фильму, задержка связана с тем, что необходимо было проконсультироваться с юристами, — рассказала Эху директор Департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

Любимова добавила, что прокатное удостоверение может быть выдано уже сегодня. В этом случае фильм уже завтра выйдет в прокат.