Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение документальному фильму «Похищенные сокровища Европы»
Вероятно, это произошло из-за того, что в фильме использовались кадры кинохроники, — считает гендиректор компании Нева-фильм Олег Березин
В свою очередь, в Минкульте заявили, что готовы выдать прокатное удостоверение фильму, задержка связана с тем, что необходимо было проконсультироваться с юристами, — рассказала Эху директор Департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.
Любимова добавила, что прокатное удостоверение может быть выдано уже сегодня. В этом случае фильм уже завтра выйдет в прокат.
Комментарии4
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nds_01 05 сентября 2018 | 12:14
Понятно. В кадрах оказалась свастика. Низя.
nds_01 05 сентября 2018 | 12:18
nds_01: А "образ Гитлера" почему еще не запретили? Надо вымарывать и его, потому что Гитлера без свастики не бывает. Абсурд должен быть последовательным и доводить его следует до конца. Частичный абсурд смешон, предельный - страшен.
hiryrg 05 сентября 2018 | 12:48
Хорошая реклама фильму. Значит нужно обязательно посмотреть.
rrhhll 05 сентября 2018 | 13:10
Да-да, побольше Путина в телевизоре и в интернете. Уже сейчас люди не хотят поддерживать Собянина только потому, что на каждой странице московских газет, районных, окружных - его фотография. Говорят: надоел, опостылил. Это враги Путина придумали - фильмы про него. И так тошнит, а может и вырвать!