CR возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска из-за ее записей в  социальной сети во ВКонтакте

Следственный комитет возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее записей в социальной сети во ВКонтакте.

Записи опубликованы в 2013-2016 годах. Большая часть изображений и текстов направлена против мужчин. Еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения, — сообщает информационно-аналитический центр Сова.

Проверка началась весной 2017 года по заявлению некоего жителя Биробиджана. Его имя не называется.