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12:01, 05 сентября 2018

CR возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска из-за ее записей в  социальной сети во ВКонтакте

Следственный комитет возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее записей в  социальной сети во ВКонтакте.
Записи опубликованы в  2013-2016 годах. Большая часть изображений и текстов направлена против мужчин. Еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения, — сообщает информационно-аналитический центр Сова.
Проверка началась весной 2017 года по заявлению некоего жителя Биробиджана. Его имя не называется.

Комментарии

26

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sensei54 05 сентября 2018 | 12:07

Clearwater Revival ... вот это да!

kolian______1975 05 сентября 2018 | 12:36

А Ольга Романова пишет - какой-то студентик влюбился в свою молодую и красивую преподавательницу. Та его публично высмеяла..

И студентик взялся писать ФКонтактике, что "все бабы - суки!"
И что? Конечно, уголовное дело - "возбуждение ненависти к социальной группе "женщины"".
Бу-Га-Га, в общем. Маразм - он как протоплазма в биорастворе, типа, размножается экспоненциально ровно до того момента, как закостенеет "отлитым в граните"..

И еще - тут на форумк Арик постоянно обзывается на портянок и клеймит их по-всякому, не выбирая выражения. Предлагаю возбудить уголовное дело "за возбуждение социальной розни и ненависти к социальной общности "портянки". Арика - в каталажку!!
хи-хи

tvitov66 05 сентября 2018 | 13:11

Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.
Это чож такое получается - нацЛидер либо не Гарант Конституции, либо её не читал?

kondrakr 05 сентября 2018 | 12:13

Туда ей и дорога.

omichka 05 сентября 2018 | 12:34

kondrakr:
Задело? За дело?

alexis_l 05 сентября 2018 | 12:40

kondrakr: Вы что-то имеете против женщин или вам не нравится социальная группа феминисток? Да вы, батенька, экстремист, и за вами уже, возможно, выехали;=)

tom_tom 05 сентября 2018 | 12:15

Три самых популярных в 2030-х годах фразы для описания того, что происходило в России в 2010-х:

1. Мы же не знали!
2. А что мы могли сделать?
3. Время такое было.

ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 12:35

tom_tom: А потом начнутся 2040-е.

allasc 05 сентября 2018 | 12:17

ведьма????

chapter_2 05 сентября 2018 | 12:18

Внутренние враги, типа феминистки из Омска, пострашнее будут внешних врагов. Такие люди разлагают хранимое Богом Самодержавие. Вот почему в СК до сих пор не отменены воинские звания и регалии. Согласитесь, что величать бухгалтера генерал-майором - просто дико, а вот следователя - даже очень нормально.

speculyant 05 сентября 2018 | 12:18

То-то мне тревожно было-супротив меня какая-то баба где-то на краю земли высказывалась! Ну теперь орлы наши,органы разные,защитят,не дадут в обиду! Сегодня буду спать спокойно...до следующего "возбуждения". Д.б......

malanoff 05 сентября 2018 | 12:37

speculyant: Зря эти " органы" с бабами связываются. Ведь они им органы и оторвать могут.

johnywalker 05 сентября 2018 | 12:19

Не надоело еще херней страдать? А тем временем даже по Москве нефеминистки уже боятся ходить в темное время суток

serjio99 05 сентября 2018 | 12:26

Иной раз так хочется проявить экстремизм, но сейчас сил нет. Да и в прежние времена кишка была тонка для этого. Но уж в толпе поулюлюкал бы, экстремистам - поаплодировал!

vladimirbelarus 05 сентября 2018 | 12:26

Да закройте уже интернет, сажать можно каждого, кто туда вошёл или вошёл не туда. Сев.Корея правильно сделала, нет интернета - нет проблем. Лопата в руках приносит больше здоровья, чем мышка. После трудового дня лучше сон и крепче нервы. После месяца работы обостряются зрение и нюх на еду. Желудок избавляется от гастрита и переваривает гвозди. Животы втягиваются после полугода рытья траншей. Давление выравнивается, мышцы укрепляются.

drgonish 05 сентября 2018 | 12:57

vladimirbelarus:
{Сев.Корея правильно сделала, нет интернета - нет проблем. ]

В Сев. Корее есть интернет.

dekadik 05 сентября 2018 | 13:10

vladimirbelarus: а как же показатели раскрываемости...ведь они только за счет интернета и держатся.

ivar1964 05 сентября 2018 | 12:28

Не дала? Обиделся? Идиот! Попробовал бы с цветами и рестораном, а не так, как привык: прокатить на трамвае и угостить мороженым.

tv_victim 05 сентября 2018 | 12:30

Йэхоыцы! Для перехода на кириллицу достаточно нажать Shift+Alt !

perectukin 05 сентября 2018 | 12:36

Похоже она не только феминисткой была, а еще и антисемиткой ...
Как ее слова из Омска пробрали до сердца несчастного Мойшу Бронштейна из Биробиджана ...Теперь еще и антисеминизм впаяют.

alexakimfaa 05 сентября 2018 | 12:48

perectukin: Так в ЕАО уже и евреев практически не осталось,хотя область и называется Еврейской..Ещё по переписи населения в 2008 году, при общей численности населения в 176 с лишним тысяч человек, евреев было чуть больше 1600 человек..

vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 12:38

Сегодня она обижает мужчин словесно, а завтра будет противится физически, чтобы Лучшие Мужские Представители, в лице, например, уважаемого депутута Слуцкого, нежно трогали её за лобок!
Чистейшей воды русофобство, да ещё с каким-то особо извращённым уклоном!

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 12:41

Надеюсь женщинам теперь понятно, что работников правоохранительных органов, чиновников, депутатов ЕР, начальников и некого жителя Биробиджана нельзя называть "козлами" даже в дневниках.

krestianin_067rus Михаил Никитин 05 сентября 2018 | 12:51

Ну, если дают за это чины и звезды, то процесс не остановить! Комара раздавишь - и пропал! :)) ненависть к насекомым...

maxme Максимов Максим 05 сентября 2018 | 12:54

CR это CIA или FBR?

zhrv 05 сентября 2018 | 13:00

Да что там в Омске, совсем "стоячее болото", что даже глупой дурочке, за феминизм приходится шить экстремизм?! В том смысле, там совсем нет буйных?

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