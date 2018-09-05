CR возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска из-за ее записей в социальной сети во ВКонтакте
Следственный комитет возбудил дело об экстремизме в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной из-за ее записей в социальной сети во ВКонтакте.
Записи опубликованы в 2013-2016 годах. Большая часть изображений и текстов направлена против мужчин. Еще один текст относится к полемике внутри феминистского движения, — сообщает информационно-аналитический центр Сова.
Проверка началась весной 2017 года по заявлению некоего жителя Биробиджана. Его имя не называется.
Комментарии26
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sensei54 05 сентября 2018 | 12:07
Clearwater Revival ... вот это да!
kolian______1975 05 сентября 2018 | 12:36
А Ольга Романова пишет - какой-то студентик влюбился в свою молодую и красивую преподавательницу. Та его публично высмеяла..
И студентик взялся писать ФКонтактике, что "все бабы - суки!"
И что? Конечно, уголовное дело - "возбуждение ненависти к социальной группе "женщины"".
Бу-Га-Га, в общем. Маразм - он как протоплазма в биорастворе, типа, размножается экспоненциально ровно до того момента, как закостенеет "отлитым в граните"..
И еще - тут на форумк Арик постоянно обзывается на портянок и клеймит их по-всякому, не выбирая выражения. Предлагаю возбудить уголовное дело "за возбуждение социальной розни и ненависти к социальной общности "портянки". Арика - в каталажку!!
хи-хи
tvitov66 05 сентября 2018 | 13:11
Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода массовой информации; цензура запрещается.
Это чож такое получается - нацЛидер либо не Гарант Конституции, либо её не читал?
kondrakr 05 сентября 2018 | 12:13
Туда ей и дорога.
omichka 05 сентября 2018 | 12:34
kondrakr:
Задело? За дело?
alexis_l 05 сентября 2018 | 12:40
kondrakr: Вы что-то имеете против женщин или вам не нравится социальная группа феминисток? Да вы, батенька, экстремист, и за вами уже, возможно, выехали;=)
tom_tom 05 сентября 2018 | 12:15
Три самых популярных в 2030-х годах фразы для описания того, что происходило в России в 2010-х:
1. Мы же не знали!
2. А что мы могли сделать?
3. Время такое было.
ser_gey_love_roff 05 сентября 2018 | 12:35
tom_tom: А потом начнутся 2040-е.
allasc 05 сентября 2018 | 12:17
ведьма????
chapter_2 05 сентября 2018 | 12:18
Внутренние враги, типа феминистки из Омска, пострашнее будут внешних врагов. Такие люди разлагают хранимое Богом Самодержавие. Вот почему в СК до сих пор не отменены воинские звания и регалии. Согласитесь, что величать бухгалтера генерал-майором - просто дико, а вот следователя - даже очень нормально.
speculyant 05 сентября 2018 | 12:18
То-то мне тревожно было-супротив меня какая-то баба где-то на краю земли высказывалась! Ну теперь орлы наши,органы разные,защитят,не дадут в обиду! Сегодня буду спать спокойно...до следующего "возбуждения". Д.б......
malanoff 05 сентября 2018 | 12:37
speculyant: Зря эти " органы" с бабами связываются. Ведь они им органы и оторвать могут.
johnywalker 05 сентября 2018 | 12:19
Не надоело еще херней страдать? А тем временем даже по Москве нефеминистки уже боятся ходить в темное время суток
serjio99 05 сентября 2018 | 12:26
Иной раз так хочется проявить экстремизм, но сейчас сил нет. Да и в прежние времена кишка была тонка для этого. Но уж в толпе поулюлюкал бы, экстремистам - поаплодировал!
vladimirbelarus 05 сентября 2018 | 12:26
Да закройте уже интернет, сажать можно каждого, кто туда вошёл или вошёл не туда. Сев.Корея правильно сделала, нет интернета - нет проблем. Лопата в руках приносит больше здоровья, чем мышка. После трудового дня лучше сон и крепче нервы. После месяца работы обостряются зрение и нюх на еду. Желудок избавляется от гастрита и переваривает гвозди. Животы втягиваются после полугода рытья траншей. Давление выравнивается, мышцы укрепляются.
drgonish 05 сентября 2018 | 12:57
vladimirbelarus:
{Сев.Корея правильно сделала, нет интернета - нет проблем. ]
В Сев. Корее есть интернет.
dekadik 05 сентября 2018 | 13:10
vladimirbelarus: а как же показатели раскрываемости...ведь они только за счет интернета и держатся.
ivar1964 05 сентября 2018 | 12:28
Не дала? Обиделся? Идиот! Попробовал бы с цветами и рестораном, а не так, как привык: прокатить на трамвае и угостить мороженым.
tv_victim 05 сентября 2018 | 12:30
Йэхоыцы! Для перехода на кириллицу достаточно нажать Shift+Alt !
perectukin 05 сентября 2018 | 12:36
Похоже она не только феминисткой была, а еще и антисемиткой ...
Как ее слова из Омска пробрали до сердца несчастного Мойшу Бронштейна из Биробиджана ...Теперь еще и антисеминизм впаяют.
alexakimfaa 05 сентября 2018 | 12:48
perectukin: Так в ЕАО уже и евреев практически не осталось,хотя область и называется Еврейской..Ещё по переписи населения в 2008 году, при общей численности населения в 176 с лишним тысяч человек, евреев было чуть больше 1600 человек..
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 12:38
Сегодня она обижает мужчин словесно, а завтра будет противится физически, чтобы Лучшие Мужские Представители, в лице, например, уважаемого депутута Слуцкого, нежно трогали её за лобок!
Чистейшей воды русофобство, да ещё с каким-то особо извращённым уклоном!
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 12:41
Надеюсь женщинам теперь понятно, что работников правоохранительных органов, чиновников, депутатов ЕР, начальников и некого жителя Биробиджана нельзя называть "козлами" даже в дневниках.
krestianin_067rus Михаил Никитин 05 сентября 2018 | 12:51
Ну, если дают за это чины и звезды, то процесс не остановить! Комара раздавишь - и пропал! :)) ненависть к насекомым...
maxme Максимов Максим 05 сентября 2018 | 12:54
CR это CIA или FBR?
zhrv 05 сентября 2018 | 13:00
Да что там в Омске, совсем "стоячее болото", что даже глупой дурочке, за феминизм приходится шить экстремизм?! В том смысле, там совсем нет буйных?