Минкультуры РФ готов выдать прокатное удостоверение фильм «Похищение сокровища Европы»

Министерство культуры РФ готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы». Почему возникла задержка выдачи прокатного удостоверения, пояснила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта РФ Ольга Любимова.

«В прокатном удостоверении не отказано АО «Невафильм». Нам необходимо было время для того, чтобы проконсультироваться с юристами, так как в фильме показывается свастика, а у нас есть закон. Была экспертиза, мы посмотрели, что это хроника, и есть решение по этому вопросу, что фильм можно показывать, и прокатное удостоверение мы можем выдать «, — сказала она.

О.Любимова добавила, что если представители кинокомпании «Невафильм» готовы прийти, то прокатное удостоверение выдадут сегодня, «инцидент будет исчерпан», а фильм уже завтра может выйти в прокат. Причем, целостность фильма нарушена не будет.