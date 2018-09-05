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Эксклюзив Эха 11:48, 05 сентября 2018

Минкультуры РФ готов выдать прокатное удостоверение фильм «Похищение сокровища Европы»

Министерство культуры РФ готово выдать прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы». Почему возникла задержка выдачи прокатного удостоверения, пояснила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор департамента кинематографии Минкульта РФ Ольга Любимова.
«В прокатном удостоверении не отказано АО «Невафильм». Нам необходимо было время для того, чтобы проконсультироваться с юристами, так как в фильме показывается свастика, а у нас есть закон. Была экспертиза, мы посмотрели, что это хроника, и есть решение по этому вопросу, что фильм можно показывать, и прокатное удостоверение мы можем выдать «, — сказала она.
О.Любимова добавила, что если представители кинокомпании «Невафильм» готовы прийти, то прокатное удостоверение выдадут сегодня, «инцидент будет исчерпан», а фильм уже завтра может выйти в прокат. Причем, целостность фильма нарушена не будет.

Комментарии

5

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tag188 05 сентября 2018 | 11:54

По крайней мере для меня, это лучшая реклама этому фильму. Теперь обязательно посмотрю.

motooppic 05 сентября 2018 | 12:04

да кому на х** этот фигня нужна, чтоб время тратить и смотреть эту поделку? лучше на оппозиционный митинг сгонять и там попрыгать!

opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 12:20

Свастика ? Под серпом и молотом тоже много преступлений совершали..

a_111111 05 сентября 2018 | 12:26

То есть без скандала выдать не могли...

yuriykyvich 05 сентября 2018 | 13:12

Доходит до идиотизма. Эти ИДИОТЫ не видят разницы между свастикой намалеванной в подъезде или подземном переходе (попадает под статью), и свастикой в кадрах кинохроники, фото тех времен или художественных фильмах.
Так давайте и "Семнадцать мгноаений весны" запретим, там то же свастики полно, и все другие советски и российские фильмы "про Войну", где свастика всречается...

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