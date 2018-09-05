Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев может возглавить Управление СК по Москве, — сообщил источник РБК в центральном аппарате Следственного комитета. По его словам, назначение произойдет, скорее всего, в середине месяца — 14 сентября ожидаются ключевые кадровые решения по силовым ведомствам.

Сейчас Николаев возглавляет Управление следственного комитета по Татарстану. Его называют «очень сильной фигурой» и «человеком Бастрыкина».

Официальных комментариев из Следственного комитета пока не последовало. Предыдущий начальник Московского управления, генерал-майор Александр Дрыманов арестован в июле по уголовному делу о коррупционных связях офицеров СКР с криминалом.