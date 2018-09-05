Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Спейси и Сигалу

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу, — сообщает портал ТМZ и газета ЛОс-Анджелес Таймс.

По данным СМИ, уголовные дела не могут быть возбуждены за истечением срока давности. Оба инцидента, за которых актеров могли привлечь к ответственности произошли более 25 лет назад.