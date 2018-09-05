Мария Шарапова заявилась на Кубок Кремля

Турнир женской теннисной ассоциации пройдет в Москве с 15 по 21-е октября, — сообщает Коммерсант.

Накануне Шарапова проиграла испанке Карле Суарес Наварро в одной восьмой финала Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки.