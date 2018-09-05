Мария Шарапова заявилась на Кубок Кремля
Турнир женской теннисной ассоциации пройдет в Москве с 15 по 21-е октября, — сообщает Коммерсант.
Накануне Шарапова проиграла испанке Карле Суарес Наварро в одной восьмой финала Открытого чемпионата США. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки.
Комментарии3
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testmeter 05 сентября 2018 | 11:36
Заявилась - не запылилась
danko1 05 сентября 2018 | 11:41
testmeter: Даже смотреть мучительно за тем, как Маша пытается играть на корте, совершая множество двойных и несколько ошибок подряд чередует с блестящими ударами.
Далека от прежней формы и нет былой психологической устойчивости, а сплошная неуверенность во всех ударах.
dictvena 05 сентября 2018 | 11:41
Ну а чё? Имеет право.