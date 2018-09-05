Роскомнадзор не намерен блокировать Ютьюб
У государства есть и другие механизмы для принуждения исполнения российских законов, — завил зам.руководителя ведомства Вадим Субботин.
Недовольство Роскомнадзора вызвали размещенные на Ютьюб видеоролики Алексея Навального с призывами прийти на митинги против повышения пенсионного возраста 9-го сентября.
Российские власти считают, что проводить подобные мероприятия в единый день выборов незаконно. Генпрокуратура, Центризбирком и Роскомнадзор направили в Гугл письма с предупреждением о недопустимости вмешательства в российские выборы.
В Гугле сообщили, что рассматривают письма от ведомств, но отказались комментировать ситуацию.
Комментарии3
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rogerrabbit 05 сентября 2018 | 11:37
а зря
вот бы было весело
allasc 05 сентября 2018 | 11:38
Ютьюб.... Ютьюб..... в словарь Ожегова надеюсь незабудут это НОВОЕ слово добавить
bazilgu 05 сентября 2018 | 11:40
Роскомнадзор лишил нас возможности потешаться над их интеллектуальным уровнем.