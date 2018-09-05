Роскомнадзор не намерен блокировать Ютьюб

У государства есть и другие механизмы для принуждения исполнения российских законов, — завил зам.руководителя ведомства Вадим Субботин.

Недовольство Роскомнадзора вызвали размещенные на Ютьюб видеоролики Алексея Навального с призывами прийти на митинги против повышения пенсионного возраста 9-го сентября.

Российские власти считают, что проводить подобные мероприятия в единый день выборов незаконно. Генпрокуратура, Центризбирком и Роскомнадзор направили в Гугл письма с предупреждением о недопустимости вмешательства в российские выборы.

В Гугле сообщили, что рассматривают письма от ведомств, но отказались комментировать ситуацию.