Памфилова обратилась к Воробьеву в связи с возможным злоупотреблением административным ресурсом на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с возможным злоупотреблением административным ресурсом на выборах, в частности, в Лобне. Глава региона обещал пресечь нарушения со стороны «некоторых руководителей», — сообщила Памфилова на заседании ЦИКа.

В коцне августа в группе «Типичная Лобня» ВКонтакте сообщалось о том, что членов избиркомов заставляют вбрасывать бюллетени на выборах губернатора 9 сентября, — напоминает ТАСС. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обещает обеспечить право избирателей на свободное волеизъявление на выборах. Она просит наблюдателей и членов комиссий срочно сообщать в ЦИК о нарушениях. Нарушители избирательного законодательства будут строго наказаны, — добавила Памфилова.