Возможно фильм «Похищенные сокровища Европы» не получил прокатное удостоверение из-за использования кадров кинохроники

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы». Гендиректор «Невафильма» Олег Березин полагает, что это случилось из-за того, что в фильме использовались кадры кинохроники. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам О.Березина, компания пока не получала официального ответа от Минкультуры РФ о причинах отказа.

«Мы не знаем мотивировки Министерства культуры РФ, мы только можем догадываться, что это связано с кадрами кинохроники, которые есть в фильме, посвященном Второй Мировой войне. Фильм о сокровищах, которые вывозились нацистской Германией со всех стран Европы в Германию. Фильм из серии музейных проектов — это абсолютно про культуру, абсолютно про искусство. Но так как там есть история, связанная именно с Гитлером и нацистской Германией, то там есть кадры хроники. Вот видимо они и не понравились», — сказал он.

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, добавил О.Березин. «Невафильм» планировала выпустить картину к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.