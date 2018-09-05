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Эксклюзив Эха 11:08, 05 сентября 2018

Возможно фильм «Похищенные сокровища Европы» не получил прокатное удостоверение из-за использования кадров кинохроники

Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму режиссера Клаудио Поли «Похищенные сокровища Европы». Гендиректор «Невафильма» Олег Березин полагает, что это случилось из-за того, что в фильме использовались кадры кинохроники. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
По словам О.Березина, компания пока не получала официального ответа от Минкультуры РФ о причинах отказа.
«Мы не знаем мотивировки Министерства культуры РФ, мы только можем догадываться, что это связано с кадрами кинохроники, которые есть в фильме, посвященном Второй Мировой войне. Фильм о сокровищах, которые вывозились нацистской Германией со всех стран Европы в Германию. Фильм из серии музейных проектов — это абсолютно про культуру, абсолютно про искусство. Но так как там есть история, связанная именно с Гитлером и нацистской Германией, то там есть кадры хроники. Вот видимо они и не понравились», — сказал он.
Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, добавил О.Березин. «Невафильм» планировала выпустить картину к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Комментарии

6

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vasyakirin 05 сентября 2018 | 11:19

Просто возникает вопрос: Где это всё что награблено Германией?
Может в особняках внуков победителей?

danko1 05 сентября 2018 | 11:26

vasyakirin: Мерзко, когда историю войны переписывают и создают мифы, а реальные кадры кинохроники под запретом.
Любая правда, даже дальняя, для нашей власти табу.

(комментарий скрыт)

tks 05 сентября 2018 | 11:26

Кинохроника - это преступление? К/ф М.Ромма
"Обыкновенный фашизм" - скоро запретят тоже?

vitalit 05 сентября 2018 | 11:29

умные тети-дяди на страже. А то эти, в ватниках, того и гляди, чевой-то не то разглядят

tks 05 сентября 2018 | 11:30

Кинохроника - это преступление? Д/ф М.Ромма
"Обыкновенный фашизм" - скоро запретят тоже?

gregor 05 сентября 2018 | 11:31

У Мединского возникли ассоциации с собой ..., видать ,когда про грабёж показывают ,вот он и запретил фильм .

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