Ряд школ и детских садов, а также больница пострадали в Челябинской области при землетрясении

Его магнитуда составила 5.6.

Хуже всего пришлось жителям города Катав-Ивановск в Челябинской области. В их муниципальном районе на глубине 10ти километров произошло землетрясение. Это произошло около двух ночи по Москве. Все дома ужасно трясло. Из шкафов падала посуда, пол уходил из-под ног, рассказали местные жители Интерфаксу. По зданию городской больницы пошли трещины, пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать, сообщает агентство. Несколько детских садов и школ в том же муниципальном районе тоже получили повреждения. Школы и больницу закрыли. В Катав-Ивановске ввели режим чрезвычайной ситуации. Подземные толчки ощутили в Свердловской области, а также Башкирии. Жители столицы республике Уфы, напуганные землетрясением, пытались дозвониться в МЧС по номеру 112, но не могли этого сделать звонки постоянно сбрасывались, сообщает портал ufa1.ru. В региональном МЧС пояснили прессе, что этот номер не относится к их ведомству, поскольку является федеральным центром обработки вызовов экстренных оперативных служб. Пострадавших и погибших нет.

Главное управление МЧС по Челябинской области не подтвердило информацию о новом толчке в Катав-Ивановске. О нём сообщила глава городского совета депутатов Галина Федосеева. Предыдущее землетрясение на Урале произошло в октябре 15го года в Свердловской области. Магнитуда составила 4,2.