Z Архив новостей новости
5 18 6 892
11:04, 05 сентября 2018

Лавров: Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате неуместно после гибели Захарченко

Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели главы самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 05 сентября 2018 | 11:11

Плотницкий тоже подписывал со стороны сепаратистов и где он сейчас,скрывается в рассеюшке...

kottigr1 05 сентября 2018 | 11:14

ura_123: "Тонкая" российская дипломатия:
РФ готова сдаться только США ?
Если США на это не согласится то РФ продолжит расстреливать заложников ?

danko1 05 сентября 2018 | 11:22

kottigr1: А разве с теми, кто развязывает войны, ведут переговоры?
Им только капитуляцию предлагают.
Да и Кремлю нужна только вялотекущая война, чтобы не признавать своё поражение и не вешать на своё полное содержание сепаратистов, как Абхазию и Южную Осетию.
Не для того, чтобы сорвать переговоры, и был убит Захарченко?

antimalin 05 сентября 2018 | 11:31

Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате неуместно после гибели Захарченко
//////

Само собой.
После убийства Захарченко нормандский формат заморожен до выяснения заказчиков и исполнителей этого теракта.
Особенно после циничной реакции властей Германии и Франции: убили, да, признаем, нехорошо, но мол давайте продолжим диалог.
Ни капли осуждения по факту теракта, и соболезнований семье Захарченко, его жене и 4-м его детям.
Так не пойдет.

opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 11:33

danko1: Будь на месте Порошенко наш Неуёмный Вождь, от ДНРЛНР остались бы рожки да ножки, а такие как главарь Захарченко давно бы был взорван или отравлен как Скрипали..

danko1 05 сентября 2018 | 11:37

opiatnovyi63: Омерзительно, что Кремль поддерживает сепаратистов в Донбассе, а в России ввел уголовное наказание даже за призывы к сепаратизму.

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 11:13

Эк говорящая лошадь заржала... Ничего, безоговорочную капитуляцию путинского режима еще подпишет.

blahovdav 05 сентября 2018 | 11:15

Не ополченцы, а подлые и наглые сепаратисты.Как Россия боролась с лидерами сепарского движения?? Уничтожала, не жалея лямы долларов на подкупы, снайперов, раздавая "героев россии" налево и направо. И какой же нужно обладать наглостью и лицемерием, что бы хрюкать и возмущаться ликвидацией убийцы и подонка Захараста??

pedrobutylkovich 05 сентября 2018 | 11:17

Смысла действительно нет. Пока немцы и французы парашеньку не вразумят на выполнение Минск 2.

prade 05 сентября 2018 | 11:31

pedrobutylkovich: Дурак ты. Хочешь навредить Порошенко, хвали его. Тогда и его рейтинги начнут падать. Украинцы подумают, если российский тролль хвалит его, значит что-то тут нечисто. А от твоих оскорблений ему только польза.

tks 05 сентября 2018 | 11:17

Как интересно! У Лаврушки сдвиг по фазе? Или шапка воришки горит?
Нет нормандского формата - нет и "Минска". На чём же тогда настаивает лаВРУшечка путинский? На войне!

platonnekafrin 05 сентября 2018 | 11:18

Формат Лаврову надоел, а Лавров надоел формату. Дела там хуже горькой редьки.

lager23 05 сентября 2018 | 11:24

Круговорот говн@ в природе не может мешать налаживать жизнь простых людей, но для кремлепутов это повод для самоутверждения

prade 05 сентября 2018 | 11:27

Не понятно. Почему в России траур не объявили в связи с гибелью Захарченко, если он так дорог был?

zztop1960 05 сентября 2018 | 11:33

Захарченко убил Чебурашка, бомбу, при помощи которой ликвидировали Захарченко, спрятали за фигурой одетого в камуфляж плюшевого Чебурашки, украшавшего вывеску кафе "Сепар".

vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 11:35

Видимо, Кремль решил сделать своего эрц-герцога - Фердинанда Захарченко.
Вспомнили бы ещё, чем всё закончилось...

vblack 05 сентября 2018 | 11:38

Угу. Для Франции и Германии были важны подписи этих двух клоунов. Как же.

vitaliys 05 сентября 2018 | 11:41

Как все просто оказалось ! Ищи кому выгодно. Захарченко грохнули те, кто был заинтересован в срыве переговоров в нормандском формате. Чтобы удалить с переговоров Германию и Францию и посадить вместо них США с золотодождевым Трампом. Не зря российский МИД после убийства сразу закричал про срыв Минских договоренностей. Еще никто не пойман, но Лавров и Захарову уже все знают

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Обращение Владимира Путина о пенсионных изменениях Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения…

5 538 6 79774 29.08
8читать ;смотреть
Kпутин, пенсии, видео, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин выступил в роли доброго пожарника После этого выступления у меня остался ещё один большой вопрос – а нужен ли стране Премьер, в частности Дмитрий Анатольевич, если Президент сам занимается экономическим блоком? Ждать ли нам отставки Медведева?..

5 91 6 28753 29.08
Kпутин, пенсии, рф, экономика, политика, мнения
Блоги

«Я послал туда машину»: что говорил погибшим в ЦАР журналистам «человек из ООН» Ни Расторгуев, ни Радченко не высказали опасений из-за того, что просят помощи у человека, возможно, связанного с Пригожиным, хотя в ЦАР они ехали расследовать деятельность именно этого бизнесмена в республике…

5 124 6 34410 29.08
Kрасследования, журналисты, африка, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Гражданами какой страны являются сепаратисты? ДНР? Я не знаю такой страны. Я знаю страну Украина…

5 72 6 13001 29.08
#слушать 42:33 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Блоги

Карина Орлова журналист

Знакомьтесь, Роберт Мюллер Кто лично расследовал Могилевича и поместил его в топ-10 самых разыскиваемых людей США? Кто отправил своих агентов в Будапешт, где была база Могилевича, откуда он сбежал в Россию? При ком было предъявлено обвинение Фирташу?..

5 59 6 19214 29.08
Kсша, политика, общество, события
Блоги

Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна В тот же день Вице-премьер, Министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь направил семье сенатора Джона Маккейна телеграмму соболезнования и сделал запись в траурной книге в Посольстве США в Ханое…

5 168 6 20023 30.08
Kмаккейн, сша, политика, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 66 6 8611 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Ну хорошо тебе без бога – ладно, но зачем при этом ненавидеть или презирать тех, для кого он есть…

5 117 6 15245 31.08
#слушать 01:46:47 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, видео, передачи
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 52 6 7159 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

+ «А вы думаете, «Эхо Москвы» не управляет Россией»?.. «А вы думаете, «Эхо Москвы» не управляет Россией»?.. «вДудь»: Эдуард Лимонов об «Эхе Москвы»...

5 126 6 41495 29.08
8читать ;смотреть
Kлимонов, дудь, эхо москвы, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

+ Моя Москва Моя Москва Сколько сомнений, сколько неуверенности было сначала: Полюбит ли меня Москва? Признает ли своим?...

5 65 6 9970 31.08
Kвыборы, политика, общество, видео
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 8857 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 44 6 7174 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 183 6 30567 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

«Подобного рода «расследования» псевдо-борцов с коррупцией»... Заявление о «завышении цен на продовольствие», поставляемое в войска национальной гвардии РФ…

5 73 6 12276 31.08
Kнавальный, росгвардия, финансы, продовольствие, события
Блоги

В Сургуте первоклассникам вручили дневники с ошибкой в гербе России В лапах двуглавого орла — серп и молот…

5 57 6 10060 04.09
Kфото, школа, события

Популярное за неделю

Новости

Министерство культуры запретило показ фильма «Похищенные сокровища Европы» О причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения ведомство пока не сообщило

5 15 6 5718
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это махровый уж прямо экстремизм эстремизмыч — клейма негде ставить. И Управление «Э» каждый раз поджимает хвост в этих случаях и, по сути дела оказывается прямым покровителем экстремизма…

5 117 6 166393 29.08
#слушать 49:46 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео
Голосование
Верите ли вы, что за «кокаиновым» делом стоят официальные российские лица?
5 54 6 19501 31.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Кремль близок к истерике, рейтинг Путина рухнет Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая, на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза…

5 416 6 370959 31.08
Kвласть, общество, пенсии, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 229 6 201888 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7233932
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3644945

Сегодня в эфире