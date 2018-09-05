Лавров: Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате неуместно после гибели Захарченко

Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели главы самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.