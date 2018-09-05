Лавров: Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате неуместно после гибели Захарченко
Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели главы самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.
Комментарии18
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ura_123 05 сентября 2018 | 11:11
Плотницкий тоже подписывал со стороны сепаратистов и где он сейчас,скрывается в рассеюшке...
kottigr1 05 сентября 2018 | 11:14
ura_123: "Тонкая" российская дипломатия:
РФ готова сдаться только США ?
Если США на это не согласится то РФ продолжит расстреливать заложников ?
danko1 05 сентября 2018 | 11:22
kottigr1: А разве с теми, кто развязывает войны, ведут переговоры?
Им только капитуляцию предлагают.
Да и Кремлю нужна только вялотекущая война, чтобы не признавать своё поражение и не вешать на своё полное содержание сепаратистов, как Абхазию и Южную Осетию.
Не для того, чтобы сорвать переговоры, и был убит Захарченко?
antimalin 05 сентября 2018 | 11:31
Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате неуместно после гибели Захарченко
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Само собой.
После убийства Захарченко нормандский формат заморожен до выяснения заказчиков и исполнителей этого теракта.
Особенно после циничной реакции властей Германии и Франции: убили, да, признаем, нехорошо, но мол давайте продолжим диалог.
Ни капли осуждения по факту теракта, и соболезнований семье Захарченко, его жене и 4-м его детям.
Так не пойдет.
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 11:33
danko1: Будь на месте Порошенко наш Неуёмный Вождь, от ДНРЛНР остались бы рожки да ножки, а такие как главарь Захарченко давно бы был взорван или отравлен как Скрипали..
danko1 05 сентября 2018 | 11:37
opiatnovyi63: Омерзительно, что Кремль поддерживает сепаратистов в Донбассе, а в России ввел уголовное наказание даже за призывы к сепаратизму.
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 11:13
Эк говорящая лошадь заржала... Ничего, безоговорочную капитуляцию путинского режима еще подпишет.
blahovdav 05 сентября 2018 | 11:15
Не ополченцы, а подлые и наглые сепаратисты.Как Россия боролась с лидерами сепарского движения?? Уничтожала, не жалея лямы долларов на подкупы, снайперов, раздавая "героев россии" налево и направо. И какой же нужно обладать наглостью и лицемерием, что бы хрюкать и возмущаться ликвидацией убийцы и подонка Захараста??
pedrobutylkovich 05 сентября 2018 | 11:17
Смысла действительно нет. Пока немцы и французы парашеньку не вразумят на выполнение Минск 2.
prade 05 сентября 2018 | 11:31
pedrobutylkovich: Дурак ты. Хочешь навредить Порошенко, хвали его. Тогда и его рейтинги начнут падать. Украинцы подумают, если российский тролль хвалит его, значит что-то тут нечисто. А от твоих оскорблений ему только польза.
tks 05 сентября 2018 | 11:17
Как интересно! У Лаврушки сдвиг по фазе? Или шапка воришки горит?
Нет нормандского формата - нет и "Минска". На чём же тогда настаивает лаВРУшечка путинский? На войне!
platonnekafrin 05 сентября 2018 | 11:18
Формат Лаврову надоел, а Лавров надоел формату. Дела там хуже горькой редьки.
lager23 05 сентября 2018 | 11:24
Круговорот говн@ в природе не может мешать налаживать жизнь простых людей, но для кремлепутов это повод для самоутверждения
prade 05 сентября 2018 | 11:27
Не понятно. Почему в России траур не объявили в связи с гибелью Захарченко, если он так дорог был?
zztop1960 05 сентября 2018 | 11:33
Захарченко убил Чебурашка, бомбу, при помощи которой ликвидировали Захарченко, спрятали за фигурой одетого в камуфляж плюшевого Чебурашки, украшавшего вывеску кафе "Сепар".
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 11:35
Видимо, Кремль решил сделать своего эрц-герцога - Фердинанда Захарченко.
Вспомнили бы ещё, чем всё закончилось...
vblack 05 сентября 2018 | 11:38
Угу. Для Франции и Германии были важны подписи этих двух клоунов. Как же.
vitaliys 05 сентября 2018 | 11:41
Как все просто оказалось ! Ищи кому выгодно. Захарченко грохнули те, кто был заинтересован в срыве переговоров в нормандском формате. Чтобы удалить с переговоров Германию и Францию и посадить вместо них США с золотодождевым Трампом. Не зря российский МИД после убийства сразу закричал про срыв Минских договоренностей. Еще никто не пойман, но Лавров и Захарову уже все знают