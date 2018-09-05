РФС обратился в УЕФА с просьбой разрешить проведение международных матчей в Северо-кавказском регионе

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой разрешить проведение международных матчей в Северо-кавказском регионе

Вопрос о проведении матчей в потенциально опасном регионе стал актуальным, когда махачкалинский Анжи, скупивший ряд звезд европейского футбола пробился в Еврокубки. Команда базировалась в Подмосковье, а играла в столице. В 2013 году этот запрет был продлен, хотя годом позже в Сочи были проведены Зимние олимпийские Игры. Непосредственно на территории Дагестана и других республик проходили крупнейшие международные соревнования и не случилось ни одного происшествия, а во время чемпионата мира в Грозном базировалась сборная Египта. Тем не менее, запрет УЕФА продолжает действовать. Юношеская команда Анжи этой осенью сыграет в Лиге Чемпионов для своего возраста и Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой разрешить команде сыграть в Каспийске, а не в Астрахани, согласно предварительному расписанию.

Юношеская команда Анжи должна сыграть против Маккаби из Тель-Авива 3 октября. Где пройдет матч предстоит решить УЕФА,