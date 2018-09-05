Из Чечни уехали семьи подростков, которые совершили серию нападений на полицейских
Родственники покинули свои дома под давлением силовиков, — сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
В то же время чеченские власти опровергают эту информацию – «Это не соответствует действительности». — сказал Эху министр информации и печати Джамбулат Умаров
20-го августа в Чечне пятеро подростков совершили нападение на полицейских. Четверо нападавших были убиты на месте, пятый скончался в больнице. Все были несовершеннолетними.
По официальным данным, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ).
Комментарии4
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kottigr1 05 сентября 2018 | 11:12
Чечня станет по настоящему Великой только тогда, когда из неё уедут все чеченцы ?
serge_moro 05 сентября 2018 | 11:15
kottigr1: Эти тупые бандерлоги не понимают,что руководство страны показывает всем ,как надо жить в России ,чтобы иностранцы могли завидовать нашему богатству и возможностям. Бандерлоги вместо того ,чтобы гордиться ,что российская элита богатая и ни в чем не нуждается,так они козлы думают о какой-то мелочёвке пенсиях. Не ну это мне все надо -не мог угомониться самый богатый пенсионер планеты Земля.
У нас денег не хватает,чтобы поддерживать наш российский клуб миллиардеров -лицо российского капитализма , а они о пенсиях по 20 000 рублей. Мне деньги нужны на армию,госгвардию, ФСБ, ГРУ ,а бандерлоги мне о своих пенсиях. Они меня уже достали своими пенсиями. Живите тем ,что вам дают. Он посмотрел на часы и включил канал Россия-1,где по воскресеньям выходила в эфир его новая программа -''Москва, Кремль, Путин'' Мне лучше платить в год Соловьеву 50 миллионов долларов , чем разбираться с вашими пенсиями . Были ваши,а стали наши -усмехнулся пенсионер Кремля и окунулся полностью в передачу о себе , наслаждаясь каждым словом исходящим из уст его любимца, , мультимиллионера-журналиста Владимира Соловьева
piterjanis 05 сентября 2018 | 11:40
яблоко от яблони(с)
pavelmistery 05 сентября 2018 | 11:44
piterjanis: Кадыров убивал русских, значит его дети или племянники тоже будут этим заниматься. Ведь как вы сказали, яблоко от яблони (с)