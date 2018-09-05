Умаров опроверг информацию о том, что семьи подростков, совершивших нападение на полицейских, покинули дома
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг информацию о том, что семьи подростков, совершивших нападение на полицейских в Чечне, покинули республику. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее появилось сообщение, что родственники подростков, совершивших серию нападений на полицейских в Чечне, изгнаны из республики. Они покинули свои дома под давлением силовиков, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.
«Никакого давления со стороны силовиков в отношении родителей террористов не было, и быть не могло. Все на своих местах родственники, никто не давил. Эта информация не подтверждается, я проверил все это», — сказал он.
Д.Умаров отметил, что если кто-то из семьи совершает убийство, то существует обычай – «родственники просто переезжают из одного места в другое, чтобы показать родственникам убитого, насколько они сожалеют о содеянном».
«Но в отношении того, что сейчас произошло, никто никуда не переезжал, и никто ни на кого не давил», — подчеркнул министр.
Нападение на чеченских сотрудников полиции произошло 20 августа. В нем участвовали подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Комментарии3
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opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 11:12
Умаров такой же врун как и его непосредственный шеф бородатый!
rom8883 05 сентября 2018 | 11:15
Никто никого НЕ! И дома, помню, НЕ сжигали.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 11:28
Госдеповцы в очередной раз туфту прогнали. и ведь самое смешное что есть ущербные кто поверил в этот переезд, как и про некие чеченских геев.