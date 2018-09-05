Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Петербурге

1 сентября. Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Санкт-Петербурге в среду. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления петербургского общества «Мемориал» Татьяна Косинова.

Она уточнила, что акция, посвященная столетней годовщине декрета «О красном терроре», начнется в 19.00 у Соловецкого камня на Троицкой площади.

После активисты направятся к Петропавловской крепости — на место расстрела и захоронения людей, которые были казнены в 1917—1921 гг. «Там будут актеры, которые прочтут стихи и тексты исторических документов. Кроме того, состоятся выступления историков, правозащитников и представителей «Мемориала», — рассказала Т.Косинова.

Также участники зажгут свечи и возложат цветы к наружной стене Головкина бастиона.

Мероприятие согласовано с администрацией Петроградского района.