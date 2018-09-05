Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Петербурге
1 сентября. Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Санкт-Петербурге в среду. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления петербургского общества «Мемориал» Татьяна Косинова.
Она уточнила, что акция, посвященная столетней годовщине декрета «О красном терроре», начнется в 19.00 у Соловецкого камня на Троицкой площади.
После активисты направятся к Петропавловской крепости — на место расстрела и захоронения людей, которые были казнены в 1917—1921 гг. «Там будут актеры, которые прочтут стихи и тексты исторических документов. Кроме того, состоятся выступления историков, правозащитников и представителей «Мемориала», — рассказала Т.Косинова.
Также участники зажгут свечи и возложат цветы к наружной стене Головкина бастиона.
Мероприятие согласовано с администрацией Петроградского района.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rom8883 05 сентября 2018 | 11:17
Память людская не должна затухать.