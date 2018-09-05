Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона на заводе «Азорт» в Кемеровской области
Это произошло во время ремонта крыши, который проводился с помощью газовых горелок. Как сообщает РИА, во время работ обрушилась крыша и начался пожар, который уже ликвидирован.
Пресс-служба завода подтвердила информацию об инциденте. Там отметили, что ситуация на предприятии стабильная и угрозы населению нет.
Комментарии1
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pusto1 05 сентября 2018 | 10:40
Отремонтировали, блин.