Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона на заводе «Азорт» в  Кемеровской области

Это произошло во время ремонта крыши, который проводился с помощью газовых горелок. Как сообщает РИА, во время работ обрушилась крыша и начался пожар, который уже ликвидирован.

Пресс-служба завода подтвердила информацию об инциденте. Там отметили, что ситуация на предприятии стабильная и угрозы населению нет.