Власти Франции рекомендуют не выдавать аккредитацию журналистам RТ и Спутник
Доклад под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» опубликован на сайте французского МИДа.
В отчете приводятся примеры возможного вмешательства России во внутреннюю политику других стран, в частности, Германии. Испании и Франции. Авторы дают странам и частным лицам рекомендации, которые могли бы защитить их от вмешательств.
Комментарии20
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ss2020 05 сентября 2018 | 10:40
вова везде на работе!)))
alex_melnikov Алексей Мельников 05 сентября 2018 | 10:41
Сейчас начнутся возмущенные крики отцов русских "Фелькишер Беобахтер" и "Дойче Вохеншау".
perestarok 05 сентября 2018 | 10:42
"Власти Франции рекомендуют не выдавать аккредитацию журналистам RТ и Спутник
Доклад под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» опубликован на сайте французского МИДа"
"Ваши демократии2 - это убить Каддафи или Асада.
tvitov66 05 сентября 2018 | 10:50
perestarok: а чо Асада уже того ... как Захарченко?
И неужели войска НАТО проводили те неудачные опыты скрещивания Каддафи с лопатой?
perestarok 05 сентября 2018 | 11:06
tvitov66: "08:32 Президент США Дональд Трамп требовал убить сирийского лидера Башара Асада - сегодняшняя новость с Эха.
ze_danil 05 сентября 2018 | 10:51
perestarok: назови сынулю Каддафиком
ura_123 05 сентября 2018 | 11:01
perestarok: Дружок,а разве не ваши ымперцы убили Джохара Дудаева?
ura_123 05 сентября 2018 | 11:03
Что то вдруг навеяло...Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России,
Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России
Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению
в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя
России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев,
тоже Герой России, ранее убит в Москве...
echomazy___etnopomoyka 05 сентября 2018 | 11:06
ura_123: Юрасик, у тебя головка не закружилась?
ura_123 05 сентября 2018 | 11:17
echomazy___etnopomoyka: Ты бы могло выражать свои так называемые мысли более связно?
perestarok 05 сентября 2018 | 11:09
ura_123: " Дружок,а разве не ваши ымперцы убили Джохара Дудаева?"
По той же причине хохлы убили Захарченко. Гражданская война, будь она неладна.
akrayzler 05 сентября 2018 | 11:45
perestarok:/"Ваши демократии2 - это убить Каддафи или Асада./ Решение об устранении Амина и о вводе советских войск в Афганистан было принято на заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 г.
ematveev 05 сентября 2018 | 10:43
Не "примеры вмешательства", а примеры "ВОЗМОЖНОГО вмешательства".
Но для братьев-либерастов это монопенисуально.
dorin1987 05 сентября 2018 | 11:09
_: /Не "примеры вмешательства",/ - После аннексии няшмяша режимом царька РФ и лугандона, сколоченного мразотой с гражданством РФ не Вам что-то говорить о вмешательстве, а тихо жевать сопельки, когда пропагандонов РФ гонят поганой тряпкой :)
clandestino 05 сентября 2018 | 10:44
Кто пишет заголовки? Всё ещё лесярябцева? Кому власти Франции рекомендуют не выдавать? Самим себе? Недавно хлопок убил троих и ранил восемь Бред какой-то А лицензии не выдавать, из страны выслать и больше не впускать.
aleks50 Алексей Клубников 05 сентября 2018 | 10:52
За что Вова боролся, на то и налетел.
blindpew_33 05 сентября 2018 | 11:01
Ждём прыжков Мани Захаровой про двойные стандарты, зажим свободы слова и кругомвраги.
eduard1958 05 сентября 2018 | 11:08
blindpew_33: Пожалуйста,не надо про Маньку-дилигацию. Я только что пообедал.
tks 05 сентября 2018 | 11:05
Это не журналисты, это пропагандоны и путолизы.
Пропагандлизы, короче.
stichirichi 05 сентября 2018 | 11:13
сжимая кулачки где-то плачет Марго Симоньян, обдумывая как же ей всё это обставить....опять враги на "свободную" прессу покушаются...