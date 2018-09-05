Власти Франции рекомендуют не  выдавать аккредитацию журналистам RТ и Спутник

Доклад под названием «Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям» опубликован на сайте французского МИДа.

В отчете приводятся примеры возможного вмешательства России во внутреннюю политику других стран, в частности, Германии. Испании и Франции. Авторы дают странам и частным лицам рекомендации, которые могли бы защитить их от вмешательств.