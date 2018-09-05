Бывший владелец ночного клуба «Хромая лошадь», Анатолий Зак, вышел на свободу
Суд в Челябинской области удовлетворил ходатайство Зака о снижении наказания по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.
Зак находился в СИЗО с 2009 года. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы после пожара в клубе, в результате которого погибли 156 человек. Кроме того, с владельца взыскали 158 миллионов рублей в пользу потерпевших, — сообщает издание URA.Ru.
Комментарии2
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kottigr1 05 сентября 2018 | 10:39
Формальность соблюдена и на свободу.. С чистой совестью.. ?
venmud 05 сентября 2018 | 10:49
"был приговорен к 9 годам лишения свободы после пожара в клубе, в результате которого погибли 156 человек."
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Хорошо, что самый гуманный за лайки и репосты дает меньше. Да здравствует ... ну, дальше вы знаете.