Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, отбывающий административный арест, начал пить воду, но голодовку не прекращает, — рассказала жена политика, Анастасия Удальцова. По ее словам, в понедельник Удальцова выписали из больницы. Его самочувствие плохое.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение организации публичного мероприятия. Мосгорсуд утвердил это решение. 14 августа арестованный объявил сухую голодовку, в связи с чем его трижды госпитализировали на сутки.