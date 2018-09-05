Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, отбывающий административный арест, начал пить воду
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, отбывающий административный арест, начал пить воду, но голодовку не прекращает, — рассказала жена политика, Анастасия Удальцова. По ее словам, в понедельник Удальцова выписали из больницы. Его самочувствие плохое.
Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за повторное нарушение организации публичного мероприятия. Мосгорсуд утвердил это решение. 14 августа арестованный объявил сухую голодовку, в связи с чем его трижды госпитализировали на сутки.
Комментарии6
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kottigr1 05 сентября 2018 | 10:37
В российском ГУЛАГе заключенные имеют только одно право.. Право на смерть.
pro_hanov 05 сентября 2018 | 10:45
"Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумен" (с) Дж. Оруэлл
Удальцов борется за наше право высказываться и демонстрировать несогласие.
venmud 05 сентября 2018 | 10:43
"Сергей Удальцов, отбывающий административный арест, начал пить"
ukraminadozemljudobrjt 05 сентября 2018 | 10:59
Шо как херой укранды до 100 дней недотянул.
srk2658lu 05 сентября 2018 | 11:26
Сергей и в тюрьме борется с этой властью!
Боец!
algen1 05 сентября 2018 | 11:33
Желаю Сергею Удальцову поскорее обнять своих родных и близких. Берегите себя, Сергей!