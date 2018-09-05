Прокуратура проверила законность решения районного суда о прекращении дела спикера Думы Тюмени Дмитрия Еремеева

Прокуратура Тюменской области по поручению заместителя генпрокурора Юрия Пономарева проверила законность решения районного суда о прекращении дела спикера Думы Тюмени Дмитрия Еремеева. Решение суда обжаловано.

Минувшим летом Еремеев стал участником ДТП, в котором погибли два человека. Председателю Думы назначили штраф в размере 160 тысяч рублей. Кроме того, спикер выплатил родственникам погибших три миллиона рублей, — напоминает Интерфакс.