Прокуратура проверила законность решения районного суда о прекращении дела спикера Думы Тюмени Дмитрия Еремеева
Прокуратура Тюменской области по поручению заместителя генпрокурора Юрия Пономарева проверила законность решения районного суда о прекращении дела спикера Думы Тюмени Дмитрия Еремеева. Решение суда обжаловано.
Минувшим летом Еремеев стал участником ДТП, в котором погибли два человека. Председателю Думы назначили штраф в размере 160 тысяч рублей. Кроме того, спикер выплатил родственникам погибших три миллиона рублей, — напоминает Интерфакс.
Комментарии4
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fleyta6 05 сентября 2018 | 10:49
Не откупился?
tks 05 сентября 2018 | 11:03
Проверили, и что? Всё законно?
Тут скорее всего переквалификация была, с уголовки на административку. Для феодалов эта "фишка" работает.
apatron 05 сентября 2018 | 11:18
Нет, таки не "Москва 2042", всё больше и больше "День опричника" лезет... Сорокину - нобелевку по литературе!
mikluho_m 05 сентября 2018 | 11:37
По 80 000 за погибшего...
Вот цена жизни расеянена для государства.