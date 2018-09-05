В Челябинской области отменили занятия в школах, которые оказались в эпицентре землетрясения
Необходимо обследовать здания, прежде чем пускать внутрь детей. Внешних повреждений нет, — сообщает портал URA.Ru со ссылкой на министра образования области Александра Кузнецова. От подземных толков пострадала городская больница в Катав-Ивановске.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Челябинской области минувшей ночью. По предварительным данным, пострадавших нет. Подземные толчки отмечались в Свердловской области и в Башкирии. Жители Уфы жалуются в соцсетях, что пытались дозвониться в экстренные службы по номеру 112, но им никто не ответил. Об этом сообщает портал Уфа-1.ру.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 10:37
Интересно, что в экстренных ситуациях героические экстренные службы становятся недоступными.
В общем, в случае чего, на них не рассчитывайте.
kablukov 05 сентября 2018 | 10:55
Луноликий, спаси!
vasya_von_smetankin 05 сентября 2018 | 10:59
Наверняка, это американские спецслужбы перекрыли со своих спутников доступ к "экстренной службе 112", другие причины такого наплевательско-русофобского отношения к пстрадавшим россиянам просто не приходят в голову.