В женской сетке Открытого чемпионата СШЕ не осталось ни одной теннисистки из первой десятки

Последней из Могикан оказалась Каролина Плишкова из Чехии, которая занимает в мировом рейтинге восьмое место. Она проиграла теннисистке, которая по определению должна быть в первой десятке, но пока не успела туда вернуться – Серене Уильямс. Серена менее года назад родила дочь и сейчас естественно стоит в рейтинге не так высоко, оставаясь главным фаворитом турнира, а после выхода в полуфинал тем более. Ее следующей соперницей станет Атастасия Севаситова из Латвии, которая остановила прошлогоднюю победительницу ЮС Опен американку Слоан Стивенс. Почти пять часов оставались на корте первая ракетка мира Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. За это время каждый из них пробежал более 15 километров. Тим был лучше почти по всем показателям. Он выиграл первый сет со счетом 6:0, но победу одержал все равно Надаль.

Сегодня в вечерней программе определятся оставшиеся полуфиналисты как в женской, так и в мужской сетке.