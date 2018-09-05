Российская прыгунья в длину Татьяна Лебедева согласилась на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Спортивные результаты Лебедевой в период с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года будут аннулированы.

Лебедева пыталась оспорить решение МОК в спортивном арбитражном суде в Лозанне, но ее апелляция была отменена. По решению МОК легкоатлетку лишили двух серебренных медалей, завоеванных на Олимпиаде в Пекине