В России следом за крепкими напитками задумались о введении минимальной розничной цены на пиво
Кроме того планируют ввести маркировку для всей пивоваренной продукции.
Государство намерено контролировать цены в пивной отрасли. Глава Росалкогольрегулирования сообщил, что обсудит вопрос минимальной стоимости напитка с Минфином. По словам Игоря Алешина, к нему обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению такой меры. Какой может быть минимальная цена пива Алёшин в интервью РИА не уточнил. Оно может стоить не меньше 80ти, а то и 90 рублей, сообщала пару недель назад Российская газета со ссылкой на директора Центра исследований рынков алкоголя Вадима Дробиза. Минимальные розничные цены он назвал инструментом борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке. Минфин не так давно ввёл минимальную розничную цену на водку разной крепости. Спиртной напиток не может быть дешевле 205 рублей. Коньяк и шампанское — на них тоже установлена минимальная цена. Теперь, судя по всему, возьмутся за пиво.
Крупнейшие российские пивовары считают что введение минимальной розничной цены на этот напиток не станет эффективной мерой. Об этом в прошлом месяце сообщало РИА.
Комментарии6
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kottigr1 05 сентября 2018 | 10:08
Российский народ выстоит !.. Чай не в первой.. Главное что бы бесплатный валежник в российских лесах не подорожал...
avp235 05 сентября 2018 | 10:09
Недорабатывают. Нужно ввести минимальную цену на воду в бутылках, и никак не меньше 50 р.
tvitov66 05 сентября 2018 | 10:13
avp235: раньше всегда срабатывало: и Николай II и Михаил Горбачёв добились-таки в стране перемен!
snamor 05 сентября 2018 | 10:10
Задумались. Очнулись утром. Акциза то на пиве нет.
ivar1964 05 сентября 2018 | 10:12
Вот она настоящая скрепа! Стояла на ней, стоит и стоять будет Земля Русская! Сим победиши!
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 10:12
Главное - не трогайте боярышник и стекломой!