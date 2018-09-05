В России следом за крепкими напитками задумались о введении минимальной розничной цены на пиво

Кроме того планируют ввести маркировку для всей пивоваренной продукции.

Государство намерено контролировать цены в пивной отрасли. Глава Росалкогольрегулирования сообщил, что обсудит вопрос минимальной стоимости напитка с Минфином. По словам Игоря Алешина, к нему обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению такой меры. Какой может быть минимальная цена пива Алёшин в интервью РИА не уточнил. Оно может стоить не меньше 80ти, а то и 90 рублей, сообщала пару недель назад Российская газета со ссылкой на директора Центра исследований рынков алкоголя Вадима Дробиза. Минимальные розничные цены он назвал инструментом борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке. Минфин не так давно ввёл минимальную розничную цену на водку разной крепости. Спиртной напиток не может быть дешевле 205 рублей. Коньяк и шампанское — на них тоже установлена минимальная цена. Теперь, судя по всему, возьмутся за пиво.

Крупнейшие российские пивовары считают что введение минимальной розничной цены на этот напиток не станет эффективной мерой. Об этом в прошлом месяце сообщало РИА.