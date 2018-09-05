Сергей Лавров заявил о желании вести переговоры по Украине только с США
Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели главы самопровозглашенной республики Александр Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.
Комментарии6
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kottigr1 05 сентября 2018 | 10:06
Сергей Лавров заявил о желании вести переговоры по Украине только с США.. В противном случае начнут расстреливать заложников !
tvitov66 05 сентября 2018 | 10:10
kottigr1: Путин - "Вы нас раньше не слышали. Услышьте сейчас"
... санкции и тишина ...
взрыв в кафе "СЕПАР" - "А сейчас?"
avp235 05 сентября 2018 | 10:13
kottigr1:
Трамп уже дал понять, что США будут говорить только тогда, когда Россия даст конкретные предложения по деоккупации Украины, которые их устроят.
snamor 05 сентября 2018 | 10:07
Хороший ход. Пора уже списывать Украину, как дееспособного партнера.
edyunia 05 сентября 2018 | 10:11
snamor: \\Пора уже списывать Украину, как дееспособного партнера.\\
Чьего "партнёра"?
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 10:09
Видимо, нужно сгонять в Америку за новыми айфонами для себя и младшего члена тандема?