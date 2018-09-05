ОЗХО подтвердила, что двое жителей британского Эймсбери были отравлены «Новичком»
То же средство ранее использовалось при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Жительница Эймсбери Дон Стерджес погибла от отравы того же типа, что была обнаружена в другом британском городе — Солсбери. К такому выводу пришли эксперты организации по запрещению химического оружия. При этом специалисты не установили, было ли в двух этих случаях применено вещество из одной партии. Это не удалось выяснить из-за того, что «Новичок», которым пытались убить Скрипалей, был нанесен на ручку двери и размыт дождем. Образец же, ставший причиной гибели Стерджес, находился во флаконе из-под духов. Предполагается, что во время прогулки британка и ее спутник Чарлз Роули нашли емкость, после чего женщина распылила содержимое на себя. Роули был госпитализирован, однако позже выздоровел. Яду не удалось убить и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия оправились после воздействия нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению, Кремль же эти утверждения отрицает.
Комментарии5
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kottigr1 05 сентября 2018 | 10:03
- Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 10:04
Это очередной провал лубянских штирлицев.
tvitov66 05 сентября 2018 | 10:07
mikhail_spb_: потише - их только что нацЛидер засекретил ...
snamor 05 сентября 2018 | 10:05
Англикам уже как украинцам, никто не верит. Доигрались с фейк ньюз.
unprejudiced 05 сентября 2018 | 10:12
Да уж.. позор с этим Новичком западного производства, чему сомнений нет, англосаксам не смыть с себя никогда.