ОЗХО подтвердила, что двое жителей британского Эймсбери были отравлены «Новичком»

То же средство ранее использовалось при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Жительница Эймсбери Дон Стерджес погибла от отравы того же типа, что была обнаружена в другом британском городе — Солсбери. К такому выводу пришли эксперты организации по запрещению химического оружия. При этом специалисты не установили, было ли в двух этих случаях применено вещество из одной партии. Это не удалось выяснить из-за того, что «Новичок», которым пытались убить Скрипалей, был нанесен на ручку двери и размыт дождем. Образец же, ставший причиной гибели Стерджес, находился во флаконе из-под духов. Предполагается, что во время прогулки британка и ее спутник Чарлз Роули нашли емкость, после чего женщина распылила содержимое на себя. Роули был госпитализирован, однако позже выздоровел. Яду не удалось убить и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Он и его дочь Юлия оправились после воздействия нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

Лондон обвиняет Москву в причастности к покушению, Кремль же эти утверждения отрицает.