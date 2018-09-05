Президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии Башара Асада
Президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии Башара Асада, — заявила американский постпред при ООН Ники Хейли. «Я ни разу не слышала, чтобы президент об этом говорил», — сказала Хейли журналистам. Она добавила, что участвует во встречах с руководством США, на которых обсуждается сирийская тема.
Журналист «Вашингтон Пост» Боб Вудворд в своей книге утверждает, что Трамп после химической атаки в Идлибе в 2017 году приказал главе Пентагона Джеймсу Меттису подготовить план устранения Асада.
В Белом доме уже заявили, что книга содержит сфабрикованные истории.
Комментарии5
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alexeycapitan 05 сентября 2018 | 09:43
Ха! В США и без Трампа много кто может попытаться организовать политическое убийство, в том числе и самого Трампа. Спецслужб подконтрольных черт знает кому там пруд пруди. Так себе новость.
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:51
А чем асад лучше или хуже главаря ДНРЛНР?
alex_0049 05 сентября 2018 | 10:10
opiatnovyi63:
..наверное в том что вера разная....... ..а так вроде мало какой..........., ..те борятся с исламскими террористами......., а на украине с бандеровскими террористами..........
..а как их назвать ещё раз они бомбили мирных жителей с самолётов..............? ? ?
avp235 05 сентября 2018 | 10:15
Физическое устранение - это российская фишка.
snamor 05 сентября 2018 | 10:00
Хайли лайкли, Фейк ньюз.