Президент США Дональд Трамп никогда не обсуждал возможность физического устранения президента Сирии Башара Асада, — заявила американский постпред при ООН Ники Хейли. «Я ни разу не слышала, чтобы президент об этом говорил», — сказала Хейли журналистам. Она добавила, что участвует во встречах с руководством США, на которых обсуждается сирийская тема.

Журналист «Вашингтон Пост» Боб Вудворд в своей книге утверждает, что Трамп после химической атаки в Идлибе в 2017 году приказал главе Пентагона Джеймсу Меттису подготовить план устранения Асада.

В Белом доме уже заявили, что книга содержит сфабрикованные истории.