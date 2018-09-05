Сергей Лавров заявил о желании вести переговоры по Украине только с США

Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «Нормандском формате» неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко, — об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от нормандского формата, однако сейчас повлиять на Украину могут только США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко не способствует реализации Минского процесса, однако это не означает, что Москва из него выходит.