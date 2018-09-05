Сергей Лавров заявил о желании вести переговоры по Украине только с США
Проведение встречи по ситуации в Донбассе в «Нормандском формате» неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой республики Александра Захарченко, — об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
Он подчеркнул, что Москва не отказывается от нормандского формата, однако сейчас повлиять на Украину могут только США.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко не способствует реализации Минского процесса, однако это не означает, что Москва из него выходит.
Комментарии15
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tvitov66 05 сентября 2018 | 09:40
Спалил контору и 40 дней не прошло
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:50
tvitov66: В Нью-Йорке просто сезон распродаж и жена Лаврову сказала "крутись как хочешь".. Вот и крутится..
shicotus_live 05 сентября 2018 | 09:53
kottigr1: Ну а чего вести переговоры с киевскими шестёрками? Смысла нет
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:55
shicotus_live: Вы думаете, что в США будут разговаривать с российскими гопниками ?
hodak47 05 сентября 2018 | 09:45
Вот почему москва грохнула захарченко...
tvitov66 05 сентября 2018 | 09:48
hodak47: "Вы нас раньше не слышали. Услышьте сейчас" ... санкции и тишина ... взрыв в кафе "СЕПАР" - "А сейчас?"
epynda 05 сентября 2018 | 09:47
Европа, ЕС - НИКТО и НИЧТО ... Просто шавки.....
Всем "цивилизованным" Западным миром руководят США....
И это общеизвестно...
Именно поэтому надо вести переговоры с США....
Дебилы, бля.....
tvitov66 05 сентября 2018 | 09:51
epynda: переговоры с хозяином? Это ещё заслужить надо!
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:52
epynda: Европа, ЕС - НИКТО и НИЧТО ... Просто шавки.....
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И эти шавки подкармливают нищую РФ, покупая её углеводороды.. Получается, что нынешняя Россия - шавкина поилка ?
pontifig 05 сентября 2018 | 09:53
epynda: а массоны ?
vilingrad 05 сентября 2018 | 10:03
epynda: Именно поэтому надо вести переговоры с США..."
Если бы РФ не было бы то самое НИКТО и НИЧТО, вы были бы правы...но Россия сейчас сама шавка- а понтов как у ротвейлера:)
piter_ug 05 сентября 2018 | 09:57
//заявил о желании ...//
Это необходимое, но недостаточное обстоятельство для переговоров с США.
Завалите чего-то гораздо более существенное, чем сепар.
vilingrad 05 сентября 2018 | 10:01
Как чекисты мечтают запрыгнуть в глаза Госдепу. РФ- мелкая розничная лавочка...
vblack 05 сентября 2018 | 10:05
Время тянут, надеются что в Украине кто-то пророссийский ко власти прийдёт. Ну-ну.
krysodav2 05 сентября 2018 | 10:07
А у США есть желание вести переговоры ТОЛЬКО с РФ?