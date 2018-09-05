Из Чечни изгнаны семьи подростков, которые совершили серию нападений на полицейских
Родственники покинули свои дома под давлением силовиков, — сообщает издание Кавказский узел со ссылкой на местных жителей.
За последние два года это уже шестой случай, когда свои дома вынуждают покинуть родственников людей, которых власти Чечни причислили к боевикам, — напоминает издание.
Комментарии11
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serge_moro 05 сентября 2018 | 09:40
Эти тупые бандерлоги не понимают,что руководство страны показывает всем ,как надо жить в России ,чтобы иностранцы могли завидовать нашему богатству и возможностям. Бандерлоги вместо того ,чтобы гордиться ,что российская элита богатая и ни в чем не нуждается,так они козлы думают о какой-то мелочёвке пенсиях. Не ну это мне все надо -не мог угомониться самый богатый пенсионер планеты Земля.
У нас денег не хватает,чтобы поддерживать наш российский клуб миллиардеров -лицо российского капитализма , а они о пенсиях по 20 000 рублей. Мне деньги нужны на армию,госгвардию, ФСБ, ГРУ ,а бандерлоги мне о своих пенсиях. Они меня уже достали своими пенсиями. Живите тем ,что вам дают. Он посмотрел на часы и включил канал Россия-1,где по воскресеньям выходила в эфир его новая программа -''Москва, Кремль, Путин'' Мне лучше платить в год Соловьеву 50 миллионов долларов , чем разбираться с вашими пенсиями . Были ваши,а стали наши -усмехнулся пенсионер Кремля и окунулся полностью в передачу о себе , наслаждаясь каждым словом исходящим из уст его любимца, , мультимиллионера-журналиста Владимира Соловьева
patrikk_1 05 сентября 2018 | 09:41
За последние два года это уже шестой случай, когда свои дома вынуждают покинуть родственников людей, которых власти Чечни причислили к боевикам...
Дома боевиков надо сжигать, а на развалинах устраивать стихийный туалет, чтобы деревенские алкаши туда ходили.
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:47
patrikk_1: Чечня - это ведь не Россия... А вся Россия - пока ещё не Чечня...
balamuto 05 сентября 2018 | 10:05
patrikk_1: Алкаш конченный, в чечне нет алкоголиков как ты и твоя алкашка жена с которой ты бомжуешь по помойкам.
drgonish 05 сентября 2018 | 09:42
И куда таких изгоняют? В Москву?
snamor 05 сентября 2018 | 09:57
drgonish: Лучше в Берлин.
epynda 05 сентября 2018 | 09:42
Израиль практикует подобное много лет .....
tv_victim 05 сентября 2018 | 09:47
Странно, что оттуда вообще люди не бегут.....
cosmo_ 05 сентября 2018 | 09:51
которых власти Чечни причислили к боевикам - кривое зеркало Эхо!!!
А кто эти люди, напавшие на полицейских??
Словоблуды Вы, тупоголовые...
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:58
cosmo_: А кто эти люди, напавшие на полицейских??
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Восставший народ против гнета фашистской кремлевской хунты.. они ведь "просто хотели что бы их услышали"...
jblack2 05 сентября 2018 | 10:01
Они конечно могли бы и остаться, но здравый смысл победил.
Поэтому - писать "изгнаны", мягко говоря, не корректно.
Что касается изгнания родственников террористов - можно обратить свой взор на Израиль.
Там дома террористов вообще сносят бульдозерами, а в многоквартирных домах окна и двери закладывают кирпичом. И вреде как нет пафосных воплей...