Из Чечни изгнаны семьи подростков, которые совершили серию нападений на полицейских

Родственники покинули свои дома под давлением силовиков, — сообщает издание Кавказский узел со ссылкой на местных жителей.

За последние два года это уже шестой случай, когда свои дома вынуждают покинуть родственников людей, которых власти Чечни причислили к боевикам, — напоминает издание.