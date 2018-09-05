В России завершается прием заявлений от избирателей, которые 9-го сентября хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном участке.

Между тем, в Москве прием документов продлен до 7 сентября, — сообщает ТАСС. На выборах мэра дачники смогут проголосовать в четырех соседних регионах, — в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях