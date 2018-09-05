Минздрав не участвует в разработке законопроекта, ужесточающего контроль за НКО с иностранным финансированием, которые заняты профилактикой распространения ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на представителей ведомства.

О том, что законопроект разрабатывался совместно с представителями Минздрава, изданию заявили в Минюсте. Документ предусматривает дополнительный контроль за НКО с иностранным капиталом.