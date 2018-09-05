Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете экстремальных увлечений среди подростков
Министерство юстиции России предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете экстремальных увлечений среди подростков.
Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, — пишет Российская газета. Подробностей пока нет. В Минюсте подчеркивают, что законопроект разрабатывается во исполнение поручений президента и правительства.
Комментарии10
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yralez 05 сентября 2018 | 09:34
Сажать,сажать сажат.
Террор, террор, террор.
Понятно, кто террористы ?
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 09:35
А "юнармия" - это экстремальное увлечение?
timber_head 05 сентября 2018 | 09:40
"за пропаганду в интернете экстремальных увлечений среди подростков"
Чё, опять будут сажать за занятия восточными единоборствами? А в тире-то можно будет пострелять или это тоже "экстремизм"? А то ведь юридического определения термина "экстремизм" в нашем законодательстве нет - шо хошь можно под него подогнать. Хотя по факту все понятно. Как и в советские времена, "экстремизм" это любая попытка хоть как-то покуситься на то, что государство в лице Самого считает своей абсолютной вотчиной, т.е. на ЛЮБОЕ его решение и действие по отношению к кому бы то ни было или к чему бы то ни было.
neon999 05 сентября 2018 | 09:43
Российское государство почему-то всегда связано лишь с наказаниями.
Нет чтобы развивать инфраструктуру страны, создавать для граждан новые возможности,
что-нибудь поощрять. Единственное "развитие" у нас - в военной и репрессивной области.
jurmak 05 сентября 2018 | 09:43
Срочно запретить велосипеды. Очень травмоопасный вид транспорта и экстремального увлечения
sklar39 05 сентября 2018 | 09:47
Сёрфинг в России уходит в подполье.
tv_victim 05 сентября 2018 | 09:51
НТВ бы сначала проверили на предмет вовлечения в преступность.
compare 05 сентября 2018 | 09:53
а почему сразу,"уголовное"?! неужели,задача стоит "пересадить" пол-страны?
ivar1964 05 сентября 2018 | 10:05
А за девками бегать - это экстремальное увлечение?
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 10:09
Пусть сначала дадут характеристику этим экстремальным увлечениям!