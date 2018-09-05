Минюст предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете экстремальных увлечений среди подростков

Министерство юстиции России предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете экстремальных увлечений среди подростков.

Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, — пишет Российская газета. Подробностей пока нет. В Минюсте подчеркивают, что законопроект разрабатывается во исполнение поручений президента и правительства.