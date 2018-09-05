После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США
Это сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел Сергей Лавров
В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным, участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе
Комментарии38
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tvitov66 05 сентября 2018 | 09:16
Так вот оказывается куда после распада СССР спортлото переехало - в США!
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 09:18
Ганди умер- и поговорить не с кем. Бандита кто- то шлепнул- теперь только с американцами и поговорить... А о чем, собственно? Об опыте ликвидации Бонни и Клайда? Или о том, как не повторить судьбу Аль Капоне?
snamor 05 сентября 2018 | 09:20
luger_max_otto: Украина сама себе поставила шах и мат.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 09:25
После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США / - для того и убрали???? ...
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:27
: Агрессор и оккупант уже ставит ультиматумы ? О чём говорить он хочет с американцами? Об условиях капитуляции Украины ? И причём тут госдеп? Почему туп=ица Лавр считает, что можно вести переговоры о судьбе украинцев без их участия? Это что, новый "мюнхенский сговор"?
patrikk_1 05 сентября 2018 | 09:29
В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным...
Неуместными потому, что Германия и Франция не осудили украинское говно за теракт в Донецке.
johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 09:30
patrikk_1: а кто-то уже назвал преступников??????
prade 05 сентября 2018 | 09:39
patrikk_1: "Германия и Франция не осудили..."
Помню первую реакцию Путина на покушение Скрипалей в Лондоне. Никаких слов осуждения атаки или сочувствия. А только "Вы там разберитесь у себя!"
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:40
patrikk_1: Ликвидация бандитов и гопников, сепаров и убийц есть акт возмездия!А кто осуждает Россию за убийства предполагаемых (!) бандитов в Чечне , Дагестане ?
remote456 05 сентября 2018 | 09:47
patrikk_1: Почему в Осетии столько фекалий?
tremens_delirium 05 сентября 2018 | 09:33
opiatnovyi63: ✄ Почему туп=ица Лавр ✄
Конечно, с вашим умищем и вдобавок рейтингом на Эхе лавровский ум не сравнить, но считать его совсем уж тупым вряд ли резонно.
andre_klimov 05 сентября 2018 | 09:52
tremens_delirium:
У "человека-лошади" просто "такой ум", как справедливо сформулировал генерал Лебедь.
estamp 05 сентября 2018 | 09:38
opiatnovyi63:Почему туп=ица Лавр считает, что можно вести переговоры о судьбе украинцев без их участия?
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Думаю этот вопрос лучше задать Порошенко
estamp 05 сентября 2018 | 09:36
johnbmw: для того и убрали???? ...
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Похоже хомячки сейчас все новости про убийство Захарченко будут комментировать этой фразой
andre_klimov 05 сентября 2018 | 09:49
johnbmw:
Ой, а как же Махатма Ганди? Вроде как кроме него и говорить бедному престарелому крысёнку не скем...
compare 05 сентября 2018 | 09:56
snamor: чем? тем,что живет бок о бок,с этой бандитской территорией,где убирают своих-же "почетных курощупов"?
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:16
Тогда Трампу нужно разговаривать с Меркель, а не с Путиным... Ведь именно она "кормит" всю Россию, а от Путина- директора "бензоколонки Запада" ничего не зависит..
tvitov66 05 сентября 2018 | 09:29
kottigr1: старуха уже давно заподозрила что сей чердак кукушка посещает все реже и реже и посему совсем отчаялась услышать с той стороны отзвуки разумной жизни
estamp 05 сентября 2018 | 09:40
kottigr1: Трампу нужно разговаривать с Меркель, а не с Путиным... от Путина- директора "бензоколонки Запада" ничего не зависит..
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Блииин! А Трамп-то и не знает! Вот что значит кадровый голод
ostapbey 05 сентября 2018 | 09:16
А если и Гирькина замочить вместе с Плотницким, то говорить придется уже с аллахом..
Выше некого .
Вот если бы Индира Ганди еще была бы живой, то с ней разве..
Даже..
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 09:17
Почему-то кремлежулики всеми способами пытаются начать с США какие-то переговоры, всё равно какие.
Давеча мультфильмами их пугали, а теперь чем?
tvitov66 05 сентября 2018 | 09:22
mikhail_spb_: тут такое дело ... если бы наша Сахипзадовна доллары эмитировала, то это было бы совсем другое дело, но она умеет рисовать только рубли. И то злые языки клевещут что пропала после пожара
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:23
mikhail_spb_: До сексотского КГБшного ума Путина не дойдет одна очень простая мысль.. Разговаривать теперь ему придется не только со всем украинским народом, но и со всем мировым сообществом, которое не потерпит существование нового Гитлера напавшего на Украину и оккупировавшего Крым..
commeilfaut 05 сентября 2018 | 09:23
Как Лаврушке в штаты-то охота поговорить! Навыки инглиша теряет? А ниче, что США в гробу видали и ДыНыРы и захарченко?
donnarosadalvadores 05 сентября 2018 | 09:25
Аааа, так вот оказывается зачем путин шлепнул захарку)))) старый интриган))
piterjanis 05 сентября 2018 | 09:26
Правильно,только с хозяевами этой укро-власти , можно что-то решить.
prade 05 сентября 2018 | 09:43
piterjanis: Убогое мировоззрение раба. Если сам раб, то думает, что у всех вокруг взаимоотношение хозяин-раб.
prade 05 сентября 2018 | 09:35
Вполне вероятно, что Захарчено убили чтобы был повод напрямую вести переговоры с США. Вот так и обнаруживается кому его смерть была выгодна.
lager23 05 сентября 2018 | 09:36
Россия видит смысл...
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Кремлепуты — не Россия, кремлепуты — оккупационная клептократия, сеющая беды и лукавство, она порочна и место ей на за столом переговоров на на скамье подсудимых.... у "лошади" нос в белом пуху!
pavelgen Павел Гендельман 05 сентября 2018 | 09:40
Уважаемые господа! Россия заявляет, что территория ДНР и ЛНР является неотъемлемой частью Украины. Мы также "рассказываем", что не участвуем в конфликте,ТОЛЬКО поставляем "гуманитарную помощь". А на самом деле? - "гиркины-бородаи" во главе вооруженных отрядов российских добровольцев захватили эти территории! Украины по примеру России, которая "усмирила" Чечню. попыталась "усмирить" Донбасс. Кто мне объяснит разницу между Дудаевым, Масхадовым ... и Захарченко?
С уважением,
Павел
perectukin 05 сентября 2018 | 09:41
Писец Обаме ?
patlik 05 сентября 2018 | 09:45
Смысл нормандского формата сводился к только к тому чтобы делать вид переговорного процесса. Боевые действия не остановлены, вооружение не отведено, ОБСЕ - фарс. Украина уже давно не решает свою судьбу. В свое время даже Киевские марионетки заявляли что не видят смысла в этом формате. Вот и получите пожалуйста переговоры США - Россия. Ни чего не напоминает?
sasass 05 сентября 2018 | 09:47
Не понимает МИД РФ , что Германия , Франция и Украина находятся под пятой США , скоро и Россия там будет...
sergirusso 05 сентября 2018 | 09:48
А США НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА ПЕРЕГОВОРОВ С РАШКОЙ...
jupiter 05 сентября 2018 | 09:50
У верхушки голожопой страны с мизерной стагнирующей экономикой, банкротной пенсионной системой самомение как у Слона на вечеринке у лилипутов.
manfred 05 сентября 2018 | 09:53
....ляяя...Как же всё шито белыми нитками. Типо мы Трампушке нашему подмогнём. Он то любит шо бы рулить всем, а Европа ему мешает. Вот мы и подыграем Трампушке нашему...Ндааа...Тяжелая ситуация с Лавровым. Про Волкера он забыл, что ли?
piter_ug 05 сентября 2018 | 09:54
Какая связь между ликвидированным и США?
Вы давайте грохните кого-нибудь посолиднее, а потом США решит говорить с вами или нет.
sklar39 05 сентября 2018 | 09:58
- Отведите его к прокурору.
- А где у нас прокурор?
- В шестой палате, там где раньше Наполеон был.