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09:06, 05 сентября 2018

После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США

Это сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел Сергей Лавров
В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным, участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе

Комментарии

38

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tvitov66 05 сентября 2018 | 09:16

Так вот оказывается куда после распада СССР спортлото переехало - в США!

luger_max_otto 05 сентября 2018 | 09:18

Ганди умер- и поговорить не с кем. Бандита кто- то шлепнул- теперь только с американцами и поговорить... А о чем, собственно? Об опыте ликвидации Бонни и Клайда? Или о том, как не повторить судьбу Аль Капоне?

snamor 05 сентября 2018 | 09:20

luger_max_otto: Украина сама себе поставила шах и мат.

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 09:25

После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США / - для того и убрали???? ...

opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:27

: Агрессор и оккупант уже ставит ультиматумы ? О чём говорить он хочет с американцами? Об условиях капитуляции Украины ? И причём тут госдеп? Почему туп=ица Лавр считает, что можно вести переговоры о судьбе украинцев без их участия? Это что, новый "мюнхенский сговор"?

patrikk_1 05 сентября 2018 | 09:29

В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным...

Неуместными потому, что Германия и Франция не осудили украинское говно за теракт в Донецке.

johnbmw Евгений Большаков 05 сентября 2018 | 09:30

patrikk_1: а кто-то уже назвал преступников??????

prade 05 сентября 2018 | 09:39

patrikk_1: "Германия и Франция не осудили..."
Помню первую реакцию Путина на покушение Скрипалей в Лондоне. Никаких слов осуждения атаки или сочувствия. А только "Вы там разберитесь у себя!"

opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:40

patrikk_1: Ликвидация бандитов и гопников, сепаров и убийц есть акт возмездия!А кто осуждает Россию за убийства предполагаемых (!) бандитов в Чечне , Дагестане ?

remote456 05 сентября 2018 | 09:47

patrikk_1: Почему в Осетии столько фекалий?

tremens_delirium 05 сентября 2018 | 09:33

opiatnovyi63: ✄  Почему туп=ица Лавр   ✄

Конечно, с вашим умищем и вдобавок рейтингом на Эхе лавровский ум не сравнить, но считать его совсем уж тупым вряд ли резонно.

andre_klimov 05 сентября 2018 | 09:52

tremens_delirium:
У "человека-лошади" просто "такой ум", как справедливо сформулировал генерал Лебедь.

estamp 05 сентября 2018 | 09:38

opiatnovyi63:Почему туп=ица Лавр считает, что можно вести переговоры о судьбе украинцев без их участия? 
---
Думаю этот вопрос лучше задать Порошенко

estamp 05 сентября 2018 | 09:36

johnbmw: для того и убрали???? ...
---
Похоже хомячки сейчас все новости про убийство Захарченко будут комментировать этой фразой

andre_klimov 05 сентября 2018 | 09:49

johnbmw:
Ой, а как же Махатма Ганди? Вроде как кроме него и говорить бедному престарелому крысёнку не скем...

compare 05 сентября 2018 | 09:56

snamor: чем? тем,что живет бок о бок,с этой бандитской территорией,где убирают своих-же "почетных курощупов"?

(комментарий скрыт)

kottigr1 05 сентября 2018 | 09:16

Тогда Трампу нужно разговаривать с Меркель, а не с Путиным... Ведь именно она "кормит" всю Россию, а от Путина- директора "бензоколонки Запада" ничего не зависит..

tvitov66 05 сентября 2018 | 09:29

kottigr1: старуха уже давно заподозрила что сей чердак кукушка посещает все реже и реже и посему совсем отчаялась услышать с той стороны отзвуки разумной жизни

estamp 05 сентября 2018 | 09:40

kottigr1: Трампу нужно разговаривать с Меркель, а не с Путиным... от Путина- директора "бензоколонки Запада" ничего не зависит..
---
Блииин! А Трамп-то и не знает! Вот что значит кадровый голод

ostapbey 05 сентября 2018 | 09:16

А если и Гирькина замочить вместе с Плотницким, то говорить придется уже с аллахом..
Выше некого .
Вот если бы Индира Ганди еще была бы живой, то с ней разве..
Даже..

mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 09:17


Почему-то кремлежулики всеми способами пытаются начать с США какие-то переговоры, всё равно какие.
Давеча мультфильмами их пугали, а теперь чем?

tvitov66 05 сентября 2018 | 09:22

mikhail_spb_: тут такое дело ... если бы наша Сахипзадовна доллары эмитировала, то это было бы совсем другое дело, но она умеет рисовать только рубли. И то злые языки клевещут что пропала после пожара

kottigr1 05 сентября 2018 | 09:23

mikhail_spb_: До сексотского КГБшного ума Путина не дойдет одна очень простая мысль.. Разговаривать теперь ему придется не только со всем украинским народом, но и со всем мировым сообществом, которое не потерпит существование нового Гитлера напавшего на Украину и оккупировавшего Крым..

commeilfaut 05 сентября 2018 | 09:23

Как Лаврушке в штаты-то охота поговорить! Навыки инглиша теряет? А ниче, что США в гробу видали и ДыНыРы и захарченко?

donnarosadalvadores 05 сентября 2018 | 09:25

Аааа, так вот оказывается зачем путин шлепнул захарку)))) старый интриган))

piterjanis 05 сентября 2018 | 09:26

Правильно,только с хозяевами этой укро-власти , можно что-то решить.

prade 05 сентября 2018 | 09:43

piterjanis: Убогое мировоззрение раба. Если сам раб, то думает, что у всех вокруг взаимоотношение хозяин-раб.

prade 05 сентября 2018 | 09:35

Вполне вероятно, что Захарчено убили чтобы был повод напрямую вести переговоры с США. Вот так и обнаруживается кому его смерть была выгодна.

lager23 05 сентября 2018 | 09:36

Россия видит смысл...
//////////
Кремлепуты — не Россия, кремлепуты — оккупационная клептократия, сеющая беды и лукавство, она порочна и место ей на за столом переговоров на на скамье подсудимых.... у "лошади" нос в белом пуху!

pavelgen Павел Гендельман 05 сентября 2018 | 09:40

Уважаемые господа! Россия заявляет, что территория ДНР и ЛНР является неотъемлемой частью Украины. Мы также "рассказываем", что не участвуем в конфликте,ТОЛЬКО поставляем "гуманитарную помощь". А на самом деле? - "гиркины-бородаи" во главе вооруженных отрядов российских добровольцев захватили эти территории! Украины по примеру России, которая "усмирила" Чечню. попыталась "усмирить" Донбасс. Кто мне объяснит разницу между Дудаевым, Масхадовым ... и Захарченко?
С уважением,
Павел

perectukin 05 сентября 2018 | 09:41

Писец Обаме ?

patlik 05 сентября 2018 | 09:45

Смысл нормандского формата сводился к только к тому чтобы делать вид переговорного процесса. Боевые действия не остановлены, вооружение не отведено, ОБСЕ - фарс. Украина уже давно не решает свою судьбу. В свое время даже Киевские марионетки заявляли что не видят смысла в этом формате. Вот и получите пожалуйста переговоры США - Россия. Ни чего не напоминает?

sasass 05 сентября 2018 | 09:47

Не понимает МИД РФ , что Германия , Франция и Украина находятся под пятой США , скоро и Россия там будет...

sergirusso 05 сентября 2018 | 09:48

А США НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА ПЕРЕГОВОРОВ С РАШКОЙ...

jupiter 05 сентября 2018 | 09:50

У верхушки голожопой страны с мизерной стагнирующей экономикой, банкротной пенсионной системой самомение как у Слона на вечеринке у лилипутов.

manfred 05 сентября 2018 | 09:53

....ляяя...Как же всё шито белыми нитками. Типо мы Трампушке нашему подмогнём. Он то любит шо бы рулить всем, а Европа ему мешает. Вот мы и подыграем Трампушке нашему...Ндааа...Тяжелая ситуация с Лавровым. Про Волкера он забыл, что ли?

piter_ug 05 сентября 2018 | 09:54

Какая связь между ликвидированным и США?
Вы давайте грохните кого-нибудь посолиднее, а потом США решит говорить с вами или нет.

sklar39 05 сентября 2018 | 09:58

- Отведите его к прокурору.
- А где у нас прокурор?
- В шестой палате, там где раньше Наполеон был.

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