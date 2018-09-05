Питерские дачники просят поддержки у журналистов

У тех, кто живёт рядом с Константиновским дворцом в Стрельне могут отобрать землю. Это официальная резиденция президента и власти утверждают, что дачи там находятся незаконно.

Пожилые люди на собрании огородников написали письмо Владимиру Путину. В обращении просьба хотя бы на год оставить садоводов на своих местах. Среди них пенсионеры и блокадники. По их словам, для многих эта земля — чуть ли не смысл жизни. На это место они пришли в 84-м году, когда предприятия, на которых работали люди, выдали им землю под хозяйство. За годы владения, люди превратили болото в добротные огороды, вложив в них не только силы, но и деньги. Проблемы начались еще в 2006-м, когда Константиновский дворец восстановили и сделали из него Дворец конгрессов. Тогда люди пробовали судиться за свои права, но проиграли. При этом огороды, на тот момент, решили не трогать. Всё изменилось этой весной. В марте неизвестные пришли и сообщили, что к первому октября нужно освободить участки, иначе постройки снесут. Также выяснилось, что в том самом 2006-м землю передали во владение Управления делами президента. На запросы журналистов «Новой газеты» в ведомстве подтвердили, что в ближайшее время на территории огородов начнутся работы по очистке и благоустройству. Далее на этом месте должна появиться так называемая рекреационная зона. Что именно она будет из себя представлять — не уточняется.

Огороды надо защищать, так как есть опасения, что эту землю позже могут отдать под застройку коттеджами, считает председатель петербургского отделения Профсоюзов садоводов России Александр Ханенко.

Добавим, что весной огородников приравняли к захватчикам земель. Росреестр даже направил документы об этом следователям. Но дело так и не возбудили.