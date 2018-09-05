Питерские дачники просят поддержки у журналистов
У тех, кто живёт рядом с Константиновским дворцом в Стрельне могут отобрать землю. Это официальная резиденция президента и власти утверждают, что дачи там находятся незаконно.
Пожилые люди на собрании огородников написали письмо Владимиру Путину. В обращении просьба хотя бы на год оставить садоводов на своих местах. Среди них пенсионеры и блокадники. По их словам, для многих эта земля — чуть ли не смысл жизни. На это место они пришли в 84-м году, когда предприятия, на которых работали люди, выдали им землю под хозяйство. За годы владения, люди превратили болото в добротные огороды, вложив в них не только силы, но и деньги. Проблемы начались еще в 2006-м, когда Константиновский дворец восстановили и сделали из него Дворец конгрессов. Тогда люди пробовали судиться за свои права, но проиграли. При этом огороды, на тот момент, решили не трогать. Всё изменилось этой весной. В марте неизвестные пришли и сообщили, что к первому октября нужно освободить участки, иначе постройки снесут. Также выяснилось, что в том самом 2006-м землю передали во владение Управления делами президента. На запросы журналистов «Новой газеты» в ведомстве подтвердили, что в ближайшее время на территории огородов начнутся работы по очистке и благоустройству. Далее на этом месте должна появиться так называемая рекреационная зона. Что именно она будет из себя представлять — не уточняется.
Огороды надо защищать, так как есть опасения, что эту землю позже могут отдать под застройку коттеджами, считает председатель петербургского отделения Профсоюзов садоводов России Александр Ханенко.
Добавим, что весной огородников приравняли к захватчикам земель. Росреестр даже направил документы об этом следователям. Но дело так и не возбудили.
Комментарии5
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consts 05 сентября 2018 | 09:30
"Питерские дачники ачники..."
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Ну вот, Эхо дразниться начало
perectukin 05 сентября 2018 | 09:36
Эти Ачники они такие - алчные и злые экспроприаторы, надо бы на их местах Росгвардии раздать участки, они же Путина защищают.
aleksei123m 05 сентября 2018 | 09:36
Голосовали за путина - получите!
archibald_dandy_esquire 05 сентября 2018 | 09:41
большое упуцщение! в городе, где по легенде родился президент-резидент не было резиденции-президенции для "путин-это-россия" - а куда оно приходит, там и начинается такая "забота" о населении, что немецко-фашистские оккупанты образца 1941-1944 годов нервно курят в сторонке
sasass 05 сентября 2018 | 09:58
Петр I виноват - это он построил дворец не там , где народу надо и к нему надо обращаться ...)))