Акция, посвященная 100-летию принятия постановления «О красном терроре» пройдет сегодня в Петербурге
Ее цель – напомнить жителям города о жертвах массовых расстрелов. Об этом «Эху» рассказала член правления Санкт-Петербургского общества «Мемориал» Татьяна Косинова.
Акция начнется в 19.00 у Соловецкого камня.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
perectukin 05 сентября 2018 | 09:28
Хорошая дата, пора возрождать красный террор против олигархов и банкиров
alexeycapitan 05 сентября 2018 | 09:37
А что там в этой акции будет про причины начала Красного террора? Про Белый террор? А самое главное, про иностранное военное вторжение на стороне белых???