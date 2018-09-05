Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Сак планирует сегодня посетить в колонии украинского режиссера Сенцова
Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак планирует сегодня посетить в колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Голодовка заключенного продолжается уже 114 дней. Состояние его здоровья внушает опасения, — рассказала ранее «Эху» видевшаяся с Сенцовым правозащитница Зоя Светова.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.
Комментарии1
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cromwel 05 сентября 2018 | 09:42
Пусть колбасы и привет передаст! Ждем 200дней, режиссер ты наш!