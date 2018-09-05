Министерство культуры запретило показ фильма «Похищенные сокровища Европы»
О причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения ведомство пока не сообщило.
Прокатная компания CinemaEmotion не смогла получить «зеленый свет» на показ документальной ленты «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится на странице организации в facebook. Завтрашний выпуск картины должен был быть приурочен к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Документальный фильм посвящен произведениям искусства, которые были вывезены в Германию за время глобального конфликта. О причинах отказа станет известно в течение двух недель.
Гендиректор компании Невафильм Олег Березин назвал отказ Минкульта попыткой «заклеить стикерами» всю нашу историю. Он сравнил картину «Похищенные сокровища Европы» с публицистическим фильмом «Обыкновенный фашизм» советского режиссера Михаила Ромма. В известной ленте говорится о преступлениях нацистского режима, однако при этом усматриваются параллели и с коммунистическим строем.
Фильм производства Италии, Франции и Германии снят режиссером Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась в марте этого года.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 09:03
Почему-то кремлежулики пытаются скрыть преступления давно рухнувшего совка, в том числе грабёж Европы.
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 09:14
Дело в общем- то насквозь житейское по военным временам. Другое- нескрепно это. И духовность обогащается неправильной гаммой ароматов.
blindpew_33 05 сентября 2018 | 09:18
mikhail_spb_: потому что они и есть совок.
nadin57 05 сентября 2018 | 09:43
mikhail_spb_: читайте внимательно и не только заголовки.... фильм о сокровищах, ВЫВЕЗЕНЫХ В ГЕРМАНИЮ. Их , что " совок" туда вывозил со всей Европы?
sim202_ 05 сентября 2018 | 10:03
nadin57: о параллелях прочитать сил не хватило?
stalk25 05 сентября 2018 | 09:03
Огромное спасибо клоунскому министерству и лично главклоуну тов. Мединскому за рекламу этого фильма! Думаю, теперь посмотрят многие....
blindpew_33 05 сентября 2018 | 09:11
О как!
Они, похоже, и правда считают, что могут кому-то запретить что-то смотреть?
Всё-таки держимордам всегда свойственна невероятная самонадеянность.
noxepy_88 05 сентября 2018 | 09:36
blindpew_33: blindpew_33: Удивляюсь тебе, поросёночек. Иногда пишешь неглупые вещи, но тут... Где ты видишь стремление "запретить смотреть"? С большой натяжкой можно сказать, что хотят "запретить демонстрировать". Неужто не понимаешь разницы?
ilsergei 05 сентября 2018 | 09:21
Нужно посмотреть
noxepy_88 05 сентября 2018 | 09:38
ilsergei: Ахахаха! "Хорошие сапоги, брать надо"? Поедешь как Ахеджакова, зарабатывать баблишко в Крым?)))))))
neon999 05 сентября 2018 | 09:37
Зачем нужны министерства, которые только запрещают, но ничему, кроме воровства,
не помогают ?
bazilgu 05 сентября 2018 | 09:39
Гиганты мысли из минкульта не в состоянии сообразить, что их запреты- самая лучшая реклама. Да им на это просто наплевать. Начальники от культуры могут отчитаться, что бдительно стоят на страже "правильной" истории. А то, что результат их запрета возымеет прямо противоположные результаты- на это им наплевать. Главное- отчет. Это и есть путинщина.
nigilist1977 05 сентября 2018 | 09:46
А кто уполномочил Минкульт и очкарика-рекламщика Мединского решать, что россиянам смотреть на большом экране, а что - нет?
noxepy_88 05 сентября 2018 | 09:48
nigilist1977: Точняк братиш! Шляпу надел, думает что самый умный! Очкарик - в жопе шарик! Слава Украине!!!
kvadrat48 05 сентября 2018 | 10:01
А чего ещё ожидать от Министерства бескультурья во главе с лжецом №1 последних лет?