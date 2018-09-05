Министерство культуры запретило показ фильма «Похищенные сокровища Европы»

О причинах отказа в выдаче прокатного удостоверения ведомство пока не сообщило.

Прокатная компания CinemaEmotion не смогла получить «зеленый свет» на показ документальной ленты «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится на странице организации в facebook. Завтрашний выпуск картины должен был быть приурочен к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Документальный фильм посвящен произведениям искусства, которые были вывезены в Германию за время глобального конфликта. О причинах отказа станет известно в течение двух недель.

Гендиректор компании Невафильм Олег Березин назвал отказ Минкульта попыткой «заклеить стикерами» всю нашу историю. Он сравнил картину «Похищенные сокровища Европы» с публицистическим фильмом «Обыкновенный фашизм» советского режиссера Михаила Ромма. В известной ленте говорится о преступлениях нацистского режима, однако при этом усматриваются параллели и с коммунистическим строем.

Фильм производства Италии, Франции и Германии снят режиссером Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась в марте этого года.