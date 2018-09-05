Рыночная стоимость компании «Амазон» превысила триллион долларов
Рыночная стоимость компании «Амазон» превысила триллион долларов, — сообщает CNBC. За год «Амазон» подорожала более чем в два раза и стала третьей в мире компанией, чья капитализация превысила триллион долларов. Apple достигла этой отметки в начале августа.
Комментарии3
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traxau_okurka 05 сентября 2018 | 08:52
В пересчете на рубли это больше, чем заработает вся страна Россия за три года. А есть еще Яблоко.
zollendorf 05 сентября 2018 | 08:54
А как у вас дела, импортозаместители?
kottigr1 05 сентября 2018 | 09:05
Без малого - стоимость всей РФ... И всё благодаря "успешному менеджеру"...