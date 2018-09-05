В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5
По данным регионального МЧС жертв и разрушений нет, однако местные жители почувствовали подземные толчки и сегодня утром в экстренные службы поступило около 700 звонков.
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По данным регионального МЧС жертв и разрушений нет, однако местные жители почувствовали подземные толчки и сегодня утром в экстренные службы поступило около 700 звонков.
Комментарии5
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putin2018 05 сентября 2018 | 08:58
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 05 сентября 2018 | 09:11
… ”тряхнуло“ нас как следует, но МЫ ЖИВЫ и ЗДОРОВЫ !!!
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
perectukin 05 сентября 2018 | 09:08
Ждем цунами и извержения вулкана ...
За что нам такое наказание ?
henry52 05 сентября 2018 | 09:09
Это просто чей-то рейтинг упал...
kazlevich1949 05 сентября 2018 | 10:07
"Верхи вступают в контакт с низами во время землетрясения - не гневите на свою задницу Бога"...