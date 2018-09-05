Дамаск мог стать столицей «Халифата», создаваемого запрещенным в России «Исламским государством»*
Дамаск мог стать столицей «Халифата», создаваемого запрещенным в России «Исламским государством». Этого не произошло, потому что Москва оказала поддержку сирийским властям, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам. Сейчас самую большую угрозу в Сирии представляет так же запрещенная в России группировка «Джебхат ан Нусра» — ее силы сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб. Министр добавил, что американцы пытаются вывести из-под удара боевиков группировки.
«Исламским государством»* — запрещено на территории РФ.
Комментарии7
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lelikhaifski 05 сентября 2018 | 08:54
Если бы в России запретили ещё и Хизбаллу,то Пахан с Конем были бы вообще молодцы
opiatnovyi63 05 сентября 2018 | 09:18
lelikhaifski: Чем нынешняя власть Асада отличается от ИГИЛ? В сравнении с игиловцами Мясник отправил на тот свет намного больше людей! Включая женщин, стариков , детей и младенцев!И в этом ему посильную помощь оказала воровская власть РФ!
unprejudiced 05 сентября 2018 | 09:04
Помню радостные визги либерастов когда боевики уже 90% страны контролировали при якобы борьбы с ними пендостана. Кричали тут Асад капут и прочее. А потом появились Калибры, российские ВКС...
ostapbey 05 сентября 2018 | 09:12
unprejudiced:а федерасты России забыли как Россия строила русский коммунизм во всем мире??
И столица была не в Дамаске.. А в Москве.
И на крыше дворца советов по строительству коммунизма выставили истукана, с рукой по гитлеровски вперед и вверх..
Так как дружили русские коммунисты больше с гитлеровцами, чем с коммунистами остального мира..
Даже..
b522 05 сентября 2018 | 09:11
Если бы не было Сирии, изворотливая Россия выдумала и смастерила бы новый источник войны. Мы же не ведём несправедливые войны, только обороняемся, Правда стали самой большой страной мира совершенно случайно. А за Сирию нам надо дать Нобелевскую премию мира! По официальным данным уничтожено 80 тысяч боевиков и ни одного минного жителя! Это просто мать Тереза коллективная! США признают случаи гибели мирного населения от своего оружия, Лаврова вы слышали с признанием?
ivar1964 05 сентября 2018 | 09:30
Дамаск мог ... А Москва уже стала. И халиф сидит не час, а гораздо дольше. И угроза окружающим не потенциальная, а реальная.
lager23 05 сентября 2018 | 09:30
Кабы не кабы да не но, были бы мы богаты давно ..