Дамаск мог стать столицей «Халифата», создаваемого запрещенным в России «Исламским государством». Этого не произошло, потому что Москва оказала поддержку сирийским властям, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам. Сейчас самую большую угрозу в Сирии представляет так же запрещенная в России группировка «Джебхат ан Нусра» — ее силы сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб. Министр добавил, что американцы пытаются вывести из-под удара боевиков группировки.

«Исламским государством»* — запрещено на территории РФ.