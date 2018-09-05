Президент США Дональд Трамп требовал убить сирийского лидера Башара Асада

Об этом в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты «Вашингтон пост» Боб Вудворд. Издание приводит выдержки из книги.

Речь идет о событиях апреля 2017 года, после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал ракетным ударом на применение химического оружия.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что это сфабрикованные истории. Министр обороны Джеймс Меттис утверждает, что никогда не говорил того, что ему приписывает автор книги.