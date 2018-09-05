Президент Путин своим указом внес в перечень сведений, которые относятся к гостайне, данные о новом типе разведчиков

Речь идет о сотрудниках внешней разведки, не входящих в кадровый состав, — пишет газета Ведомости.

Бывший сотрудник спецслужб заявил изданию, что это могут быть бойцы так называемой «частной военной компании Вагнера», действующей на Украине и в Сирии, поскольку в управление ими, по всей видимости, вовлечена военная разведка ГРУ.