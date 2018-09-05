Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»

«Нева-фильм» планировала выпустить его 6-го сентября, к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Официальные причины отказа станут известны в течение двух недель, — говорится в сообщении прокатной компании. Фильм рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию во время Второй мировой войны.

«Вот же ирония – Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре. Очевидная мечта чиновников заклеить стикерами нашу историю», — заявил гендиректор кинокомпании Нева-фильм Олег Березин, — его цитирует Коммерсант.