Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы»
«Нева-фильм» планировала выпустить его 6-го сентября, к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Официальные причины отказа станут известны в течение двух недель, — говорится в сообщении прокатной компании. Фильм рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию во время Второй мировой войны.
«Вот же ирония – Минкульт не разрешил прокат фильма о культуре. Очевидная мечта чиновников заклеить стикерами нашу историю», — заявил гендиректор кинокомпании Нева-фильм Олег Березин, — его цитирует Коммерсант.
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