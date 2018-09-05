Ущерб от паводка в Приморье составил 70 миллионов рублей

Это сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. По его словам, паводковая ситуация в крае остается сложной. В зоне подтопления могут оказаться новые районы. Власти Приморья поддерживают связь с Китаем для контроля сбросов воды.

В начале недели в Приморье снова начались сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение. Режим ЧС действует в семи муниципалитетах.