Отверстие в космическом корабле Союз, ставшее причиной разгерметизации было сделано во время сборки в Королеве
считает внутренняя комиссия корпорации «Энергия». Об этом сообщает РИА со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
Между тем, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что обшивку корабля повредили намеренно.
Комментарии8
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andy66 05 сентября 2018 | 08:27
но сверлили космонавты! Рогозин знает! ))
igorrrpadlowitchs 05 сентября 2018 | 08:28
У дырка, но уже в голове сделана почти 84% населения страны!
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 08:30
Зашибись- "союз" с дыркой после этого успешно прошел все испытания. Картина маслом. Митька Рогозин в своем репертуаре.
yralez 05 сентября 2018 | 08:31
А из Энергии им 10 версий в ответ......не привыкать же.
По Боингу научились
piter_ug 05 сентября 2018 | 08:32
//Дмитрий Рогозин считает, что обшивку корабля повредили намеренно.//
А все потому, что если повредили на земле - виноват батутист, а если в космосе, то не виноват.
j_partizan 05 сентября 2018 | 08:35
Стало быть на герметичность корабль перед пуском не проверяют или проверяют халатно и (или) неправильной технологии.
kryimzdick 05 сентября 2018 | 08:36
Легко. Американцы собираются сами всё доставлять на МКС Вот дали кому-то из королевских денежку, и оп-ля.
kryimzdick 05 сентября 2018 | 08:38
kryimzdick: Страшно за наши боевые ракеты. Их дырявят небось просто за бублгум небось солдатики. Или за пачку сигарет.